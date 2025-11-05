"Fred" Machado fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado
El empresario, cuyo nombre fue vinculado al financiamiento de la campaña de José Luis Espert, fue entregado a las autoridades estadounidenses. Será juzgado por el Tribunal de Distrito del Este de Texas.
El empresario argentino Federico "Fred" Machado, con vínculos con el excandidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert; fue extraditado a Estados Unidos este martes por la noche, poniendo fin a un proceso judicial iniciado con su detención en Neuquén en abril de 2021.
Machado partió desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo regular de United Airlines con destino a Houston, Texas, donde enfrentará a la Justicia.
El empresario es investigado por el Tribunal de Distrito del Este de Texas por una serie de graves delitos. La acusación federal incluye su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas cometidas tanto en el exterior como en la Argentina.
Antes de ser trasladado por la pista hasta el avión Boeing 777-200, "Fred" permaneció bajo custodia en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El vuelo de la compañía norteamericana despegó a las 22:15 horas y tiene previsto arribar a Houston a las 5:20 de la mañana.
Machado, de 57 años, había sido detenido en 2021 en conexión con esa misma investigación y se encontraba detenido con prisión preventiva en su mansión de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser arrestado en el aeropuerto de Neuquén en respuesta a una alerta roja de Interpol.
Pero el juez federal Gustavo Villanueva dispuso el 8 de octubre pasado que Machado sea trasladado a una dependencia policial al entender que el empresario y otrora donante a la campaña presidencial de José Luis Espert no estaba cumpliendo con los términos de la prisión domiciliaria.
Menos de 10 días después el Gobierno argentino autorizó la extradición de Machado y se pusieron en marcha los mecanismos para que el empresario viaje a los Estados Unidos a bordo de un vuelo especial que saldrá del Aeropuerto de Ezeiza, obviamente custodiado por personal de la Policía Federal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario