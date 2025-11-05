"Fred" Machado fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado

aviones fred machado

Pero el juez federal Gustavo Villanueva dispuso el 8 de octubre pasado que Machado sea trasladado a una dependencia policial al entender que el empresario y otrora donante a la campaña presidencial de José Luis Espert no estaba cumpliendo con los términos de la prisión domiciliaria.

Menos de 10 días después el Gobierno argentino autorizó la extradición de Machado y se pusieron en marcha los mecanismos para que el empresario viaje a los Estados Unidos a bordo de un vuelo especial que saldrá del Aeropuerto de Ezeiza, obviamente custodiado por personal de la Policía Federal.