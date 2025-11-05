A qué hora y cómo ver la "superluna" más grande y brillante del año este miércoles 5 de noviembre

Momento Clave: El máximo brillo se registrará cerca de las 22:00 horas, cuando la elevación de la Luna será ideal para su contemplación.

Consejos de observación: Si buscás la mejor vista, ubicate en zonas con cero contaminación lumínica (la Puna, la Patagonia, las sierras). Si estás en una ciudad (Rosario, CABA), prioriza espacios abiertos como balcones altos, miradores o grandes parques. Fuera del país, el evento será visible en América Latina, Europa y ciertas regiones de África.

Para aquellos con mal tiempo, la solución es sintonizar las transmisiones en directo de los observatorios.

