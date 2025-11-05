Martita Fort estalló contra Virginia Gallardo y contó la verdad sobre su historia con Ricardo
La heredera del recordado empresario chocolatero apuntó sin filtro contra la correntina tras su salto a la política y reavivó viejas tensiones sobre la relación que mantuvo con su padre.
Durante años, Marta Fort mantuvo una actitud conciliadora hacia Virginia Gallardo, a quien conoció cuando era apenas una nena y su padre, Ricardo Fort, vivía un intenso romance mediático con la bailarina. Sin embargo, la paciencia se le acabó. Luego de las elecciones, la influencer reaccionó con furia a un gesto de Gallardo que consideró fuera de lugar y decidió contar lo que -según ella- fue el verdadero vínculo entre la ex “Chica Fort” y el mediático empresario fallecido en 2013.
Todo comenzó cuando Gallardo, recientemente electa diputada, usó una imagen junto a Ricardo Fort durante su campaña. El gesto cayó muy mal en el entorno del “Comandante” y especialmente en su hija. En una entrevista con el programa Puro Show, Martita no solo cuestionó el uso de la figura de su padre con fines políticos, sino que además fue tajante respecto al tipo de relación que la modelo mantenía con él.
“Me parece bastante de cuarta. Todos sabemos del trato que tenían como pareja. Era un uso acordado. Yo con ella tuve buena relación hasta hace algunos años. Por suerte con mi papá se portó del todo bien”, declaró la joven, sin vueltas. Pero sus dichos no se detuvieron ahí.
Martita también reveló un dato desconocido sobre la interna detrás del documental El Comandante Fort, donde -según contó- Gallardo habría pedido dinero para aparecer frente a cámara. “Ella quiso cobrar por participar del documental, aunque públicamente dijo que prefería no figurar para desligar su imagen”, aseguró. Y remató con ironía: “La felicito que pudo entrar en la política. Hace muchos años que mi papá no está, así que ahora podría aportar algo de ella”.
El conflicto volvió a tomar fuerza luego de que Gallardo compartiera en redes sociales una imagen retro con el empresario, acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como oportunista. “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos, Comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió la expareja en su cuenta de Instagram antes de los comicios del 26 de octubre.
