Martita Fort estalló contra Virginia Gallardo y contó la verdad sobre su historia con Ricardo

Durante años, Marta Fort mantuvo una actitud conciliadora hacia Virginia Gallardo, a quien conoció cuando era apenas una nena y su padre, Ricardo Fort, vivía un intenso romance mediático con la bailarina. Sin embargo, la paciencia se le acabó. Luego de las elecciones, la influencer reaccionó con furia a un gesto de Gallardo que consideró fuera de lugar y decidió contar lo que -según ella- fue el verdadero vínculo entre la ex “Chica Fort” y el mediático empresario fallecido en 2013.