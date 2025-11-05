Alerta por el cambio de agenda de Javier Milei: por qué su vuelo hizo una escala imprevista en Lima
El avión presidencial aterrizó sorpresivamente en la capital peruana, alterando el horario de llegada previsto a Estados Unidos.
El presidente Javier Milei realizó este martes una sorpresiva escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, mientras se dirigía a Miami, Estados Unidos, lo que llamó mucho la atención ya que no era parte de la agenda oficial.
El ARG01, que había despegado de Aeroparque a las 15:30 (hora argentina), aterrizó en la capital peruana a las 17:41 (hora local) sin que se hubiera informado previamente de esta parada, según la agencia Noticias Argentinas.
El itinerario del mandatario, si bien sujeto a la demora por la escala, tiene como destino principal el American Business Forum (5 y 6 de noviembre, Kaseya Center), donde Milei será uno de los oradores centrales.
De momento, los motivos de la llamativa escala no fueron informados de forma oficial.
El evento del que participará el libertario reunirá a figuras de talla mundial, incluyendo al expresidente Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, la líder opositora venezolana María Corina Machado (ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), el CEO de JP Morgan Chase Jamie Dimon, el actor Will Smith y el presidente de la Fórmula 1 Stefano Domenicali.
Tras su paso por Miami, Milei continuará hacia Nueva York para cumplir con un objetivo doble: una visita religiosa a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, en agradecimiento por el triunfo de La Libertad Avanza, y un encuentro con inversores organizado por el Consejo de las Américas, donde sí podría coincidir de forma informal con Trump.
NOTA EN DESARROLLO
