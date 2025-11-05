Alerta por el cambio de agenda de Javier Milei: por qué su vuelo hizo una escala imprevista en Lima

Tras su paso por Miami, Milei continuará hacia Nueva York para cumplir con un objetivo doble: una visita religiosa a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, en agradecimiento por el triunfo de La Libertad Avanza, y un encuentro con inversores organizado por el Consejo de las Américas, donde sí podría coincidir de forma informal con Trump.

NOTA EN DESARROLLO