Frustraron una masacre planificada por dos menores en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Un alerta del FBI permitió a la Policía Federal desactivar los atentados. Los sospechosos difundían mensajes de odio y supremacía racial en redes sociales.
Un operativo liderado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió frustrar una serie de ataques masivos y de carácter racial planificados por dos menores de edad contra distintas escuelas ubicadas en las provincias de Jujuy y Buenos Aires.
La investigación se inició en julio del año pasado, cuando el FBI de Estados Unidos remitió un informe directo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin. En el documento, se advertía sobre conversaciones detectadas en una reconocida red social, en las que dos usuarios intercambiaban mensajes con contenido de odio, antisemitismo y supremacía racial, y manifestaban su intención de llevar adelante una masacre en una escuela.
Ante la gravedad de la situación, la UFECI encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal a fin de identificar a los responsables. El Ministerio de Seguridad Nacional supervisó todo el operativo.
Alerta por amenazas de masacre escolar
Los efectivos iniciaron una ardua investigación que incluyó la aplicación de técnicas Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés), gracias a las cuales lograron identificar a los titulares de los perfiles sospechosos: se trata de dos menores de edad, uno con domicilio en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, y el otro en la localidad balnearia de Miramar, provincia de Buenos Aires.
Con el avance de la causa también se detectaron otros dos domicilios vinculados a la planificación de los ataques, ubicados en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos. Para el procedimiento realizado en Jujuy se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la PFA.
Los menores tenían cuchillos de caza, municiones y objetos con simbología nazi
Como resultado de los cuatro operativos, se secuestraron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.
La causa quedó caratulada como “Intimidación Pública”, y todos los elementos incautados permanecen a disposición del magistrado interviniente.
Según estadísticas oficiales de la Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA y del FBI, en los últimos dos años se registraron al menos 13 casos similares en Argentina, todos con menores de edad involucrados. Desde las fuerzas de seguridad advirtieron que el comportamiento responde a una tendencia a nivel mundial vinculada a la radicalización juvenil a través de entornos digitales.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario