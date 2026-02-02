Frustraron una masacre planificada por dos menores en escuelas de Buenos Aires y Jujuy

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos. Para el procedimiento realizado en Jujuy se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la PFA.

Los menores tenían cuchillos de caza, municiones y objetos con simbología nazi

posible atentado escuelas (2)

Como resultado de los cuatro operativos, se secuestraron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

La causa quedó caratulada como “Intimidación Pública”, y todos los elementos incautados permanecen a disposición del magistrado interviniente.

Según estadísticas oficiales de la Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA y del FBI, en los últimos dos años se registraron al menos 13 casos similares en Argentina, todos con menores de edad involucrados. Desde las fuerzas de seguridad advirtieron que el comportamiento responde a una tendencia a nivel mundial vinculada a la radicalización juvenil a través de entornos digitales.