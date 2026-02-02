Incendio en un edificio de Palermo: siete asistidos y 50 evacuados
Dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital Rivadavia por inhalación de monóxido de carbono. Bomberos y SAME trabajaron en el lugar.
Un incendio de gran magnitud se desató este lunes pasado el mediodía en un edificio de doce pisos ubicado en el barrio porteño de Palermo. Siete personas tuvieron que ser asistidas, de las cuales dos requirieron de un traslado al Hospital Rivadavia por inhalación de monóxido de carbono. Personal de Bomberos de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) evacuaron a 50 vecinos.
El fuego inició alrededor de las 13 en un edificio situado en Avenida Santa Fe 3373, entre las calles Vidt y Jerónimo Salguero. Según la información oficial, el incendio se desarrolló en la cocina de un departamento del piso 11, dejando a dos personas atrapadas en el lugar, lo que derivó en un operativo de gran magnitud para asistir a posibles heridos y evacuar a todos los vecinos del lugar.
Tal como se pudo observar en las imágenes, en el lugar del incendio se detectó una gran cantidad de humo que se propagó rápidamente por todo el inmueble.
Según informaron fuentes del SAME, siete personas tuvieron que ser asistidas. Se trata de cinco mujeres y dos hombres, todos mayores de edad. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Rivadavia por inhalación de monóxido de carbono, mientras que los demás recibieron oxigenación en el lugar y no requirieron de traslado a un centro de salud.
A su vez, Alberto Crescenti, director del SAME, detalló que, una vez controlado el incendio, los Bomberos acompañados por personal médico tuvieron que ascender hasta el piso 9 para asistir a dos personas que no podían descender por sus propios medios.
Además, se informó que 50 personas, entre adultos y menores, fueron evacuadas del edificio con motivo del incendio debido a la intensa cantidad de humo que se registraba en el lugar.
El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Estación 4ta de Recoleta, comandados por el capital Sergio Nittolio, además de doce ambulancias del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.
En paralelo, personal del SAME montó un puesto de triage sobre la avenida para monitorear la evolución de los afectados. En el operativo también colaboraron efectivos de la Comisaría 14 A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Logística de Defensa Civil y Tránsito porteño.
La avenida Santa Fe permaneció cortada al tránsito vehicular en su totalidad entre Vidt y Jerónimo Salguero para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Fuentes indicaron que alrededor de las 13.40 el fuego había sido sofocado, mientras que para las 14.20 se dio por finalizado el operativo.
