Incendio en un edificio de Palermo: siete asistidos y 50 evacuados

incendio edificio palermo

Además, se informó que 50 personas, entre adultos y menores, fueron evacuadas del edificio con motivo del incendio debido a la intensa cantidad de humo que se registraba en el lugar.

incendio edificio palermo

El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Estación 4ta de Recoleta, comandados por el capital Sergio Nittolio, además de doce ambulancias del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.

incendio edificio palermo

En paralelo, personal del SAME montó un puesto de triage sobre la avenida para monitorear la evolución de los afectados. En el operativo también colaboraron efectivos de la Comisaría 14 A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Logística de Defensa Civil y Tránsito porteño.

La avenida Santa Fe permaneció cortada al tránsito vehicular en su totalidad entre Vidt y Jerónimo Salguero para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Fuentes indicaron que alrededor de las 13.40 el fuego había sido sofocado, mientras que para las 14.20 se dio por finalizado el operativo.