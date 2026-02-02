González Catán: motochorros asaltaron a su hijo, salió a defenderlo y le dispararon a matar

motochorros gonzalez catan

“Podría haber sido un desastre”, reflexionó luego Gustavo, el hombre que salió de su casa para defender a su hijo y a un amigo.

“Cuando vi que le pegaron al amigo de mi hijo agarré la barra de cemento y no recuerdo más nada. Reaccioné cuando me dispararon. Tuve que ver el video, se me borró todo. Mi reacción fue evitar que le dispararan, porque lo tenían apuntado con el arma en el pecho. Después de los golpes sabemos que vienen los disparos”, expresó este lunes por la mañana en diálogo con TN.

“Dije, o mi tiran a mi o a él, y prefería que sea a mí, por eso salí a defender a mi hijo. Gracias a Dios hoy podemos contarlo”, agregó.

Según contó, dos minutos después del asalto, los mismos delincuentes atacaron otro comercio de la zona, donde golpearon a todas las víctimas.

“Mi hijo está asustado, todavía le duele un poco la espalda y la cabeza. Él se fue juntando su moneda una detrás de otra y cuando tuvo la plata me dijo: ‘Pa, me quiero comprar esta bicicleta’. Yo lo acompañé, se compró la bicicleta, un esfuerzo de él, y es lógico que lo defienda con uñas y dientes porque le costó a él”, consideró.

Los videos del asalto, que fueron captados por cámaras particulares, ya se encuentran en manos de la Justicia. Sin embargo, hasta este lunes a la mañana, los motochorros continuaban prófugos.