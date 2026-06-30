Fuerte choque de una moto frente a la cancha de San Lorenzo dejó dos heridos
Ocurrió en Bonorino y avenida Perito Moreno. Las víctimas no usaban casco y fueron trasladas por politraumatismos al Hospital General de Agudos Dr. Francisco Santojanni Piñero.
Un fuerte siniestro vial ocurrió este martes frente a la cancha de San Lorenzo de Almagro. Allí dos motociclistas sufrieron politraumatismos graves tras caer de sus vehículos. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), ninguno de los implicados llevaba casco en el momento del siniestro.
El parte oficial del SAME detalló que uno de los heridos requirió un traslado aéreo y el helicóptero descendió en la cancha de San Lorenzo para facilitar la asistencia inmediata. Mientras que el otro paciente fue derivado por vía terrestre, ambos hacia el Hospital General de Agudos Dr. Francisco Santojanni Piñero, y con lesiones de gravedad, lo que motivó la intervención urgente de los equipos médicos.
El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito, lo que generó demoras y un operativo especial para garantizar tanto la atención de los heridos como la seguridad del personal médico y de los transeúntes. El SAME reiteró la importancia del uso de casco como elemento fundamental para la prevención de lesiones graves en accidentes viales.
Dos choques en Avellaneda dejaron una mujer herida
Dos fuertes incidentes viales ocurrieron este martes en Avellaneda. El primero fue un choque en donde un auto chocó contra un patrullero en el cruce de Hipólito Yrigoyen (exPavón) y Cabildo sentidos a Puente Pueyrredón.
Un Volkswagen Bora, circulaba por la zona cuando impactó contra un el vehículo policial. Producto del choque, el conductor del auto perdió el control de la unidad, lo que derivó en el vuelco.
Personal de la Comisaría Seccional Primera arribó al sitio tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo. Al llegar, los efectivos constataron que el conductor permanecía dentro del habitáculo, por lo que se requirió la presencia inmediata de Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito.
Según el reporte oficial, el hombre se encontraba consciente al momento de la asistencia.
Media hora después, se registró un choque entre colectivo de la linea 37 y auto en Entre Ríos entre Belgrano y Moreno.
Según el parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), una pasajera resultó herida y fue trasladada al Hospital Rivadavia.
El hecho ocurrió alrededor de las 7.50, cuando personal policial fue comisionado al lugar a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito.
Los inspectores efectuaron el control de documentación correspondiente y los test de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron resultado negativo.
Tras las actuaciones de rigor, las partes realizaron el intercambio de datos de los seguros.
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