Fuerte choque de una moto frente a la cancha de San Lorenzo dejó dos heridos

Dos choques en Avellaneda dejaron una mujer herida



Dos fuertes incidentes viales ocurrieron este martes en Avellaneda. El primero fue un choque en donde un auto chocó contra un patrullero en el cruce de Hipólito Yrigoyen (exPavón) y Cabildo sentidos a Puente Pueyrredón.

Un Volkswagen Bora, circulaba por la zona cuando impactó contra un el vehículo policial. Producto del choque, el conductor del auto perdió el control de la unidad, lo que derivó en el vuelco.

Personal de la Comisaría Seccional Primera arribó al sitio tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo. Al llegar, los efectivos constataron que el conductor permanecía dentro del habitáculo, por lo que se requirió la presencia inmediata de Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito.

Según el reporte oficial, el hombre se encontraba consciente al momento de la asistencia.

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Media hora después, se registró un choque entre colectivo de la linea 37 y auto en Entre Ríos entre Belgrano y Moreno.

Según el parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), una pasajera resultó herida y fue trasladada al Hospital Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.50, cuando personal policial fue comisionado al lugar a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito.

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Los inspectores efectuaron el control de documentación correspondiente y los test de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron resultado negativo.

Tras las actuaciones de rigor, las partes realizaron el intercambio de datos de los seguros.