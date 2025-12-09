Fuerte choque entre un colectivo y un camión en Nueva Pompeya dejó al menos dos heridos

Un impresionante choque y vuelco se produjo este lunes en una de las intersecciones del bajo Flores, en donde una familia que caminaba por la zona resultó gravemente herida, al igual que un hombre que estaba estacionado con su camioneta.

Ocurrió en la intersección de Avenida Mariano Acosta y Zuviría, donde chocaron un Hyundai Santa Fe y un Toyota Etios que terminó volcado sobre la vereda. El conductor de este último vehículo, un joven de 24 años, fue derivado al Hospital Santojanni y quedó en condición de detenido tras constatarse que había cruzado con el semáforo en rojo.

En tanto, los cuatro peatones que transitaban por la zona —una abuela con sus nietos, uno de ellos menor de edad— fueron asistidos y derivados al Hospital Piñero. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la mujer se encuentra en grave estado.

Un familiar de los heridos, llamado Eduardo Benjamin, habló sobre el episodio y contó que el grupo se iba de vacaciones y se dirigía a pie a la terminal de micros de Dellepiane que se encuentra a metros de la zona del accidente, cuando fueron impactados por un vehículo descontrolado que volcó.

“Mi suegra es la que se llevó la peor parte porque no pudo reaccionar cuando venía el auto: tiene fracturas en la clavícula, los brazos y las piernas, tiene perforado el bazo, perdió mucha sangre y la tiene que operar”, comentó en declaraciones a Radio Mitre. “Los nietos sí pudieron cubrir al nene más chico, pero quedaron todos atrapados abajo del vehículo”, apuntó.

Marcelo, el conductor del auto Hyundai que fue impactado en el mismo accidente reveló que: “Estaba volviendo a mi casa de trabajar con un compañero. Me contaron que el auto venía a los chapazos y quemando llantas y se ve por las cámaras de seguridad que venía en rojo cruzando a velocidad”.

“Yo cruzo en verde, me embiste, quise esquivarlo y por eso quedó como quedó. El tipo estaba cruzando en velocidad y en rojo. Tengo una fractura en un dedo, golpes y latigazos”, detalló en declaraciones al canal C5N. “El otro conductor se bajó del auto, caminaba en círculos y se puso a hablar por teléfono, pero no dijo nada. Esto es una desgracia”, agregó.

Las imágenes del hecho registraron el estado en que quedaron los vehículos involucrados. El auto, que provocó el siniestro, terminó contra la pared de una vivienda, volcado sobre las ruedas del lateral izquierdo; en tanto, la camioneta estacionada quedó destruida en la parte de adelante.