Salta: choque de peregrinos que iban en bicicleta en plena ruta dejó al menos tres heridos

Un motociclista murió tras un choque frontal contra un camión en Salta

Un motociclista murió el lunes por la madrugada después de chocar de frente contra un camión que transportaba áridos sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de la escuela María Magdalena de Goyechea, en Cerrillos, provincia de Salta. El impacto fue tan fuerte que la víctima falleció antes de recibir asistencia médica.

Según confirmaron desde el Distrito de Prevención 11, el siniestro ocurrió en una zona de alta circulación y con visibilidad reducida. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, los profesionales de la salud constataron el deceso del hombre adulto que conducía la motocicleta.

El Grupo Técnico de Criminalística trabajó en la documentación de la escena para determinar las causas del choque. En paralelo, personal de la Dirección General de Seguridad Vial ordenó el tránsito para evitar nuevos incidentes.

La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 quedó a cargo de la investigación y analiza las primeras hipótesis, que apuntan a un impacto directo entre la moto y el camión que circulaba cargado.