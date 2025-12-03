Salta: choque de peregrinos que iban en bicicleta en plena ruta dejó al menos tres heridos
Ocurrió sobre la Ruta Provincial 30, cuando viajaban a la Catedral Basílica de Catamarca.
Un grupo de peregrinos de San Pedro, Salta que se dirigía en bicicleta hacia la Catedral Basílica del Santísimo Sacramento sufrió un accidente en el paraje Pozo del Bajo, sobre la Ruta Provincial Nº 30, en el departamento Santa Rosa, en la provincia de Catamarca.
Según informaron desde A Pleno, los ciclistas viajaban juntos cuando, por motivos que todavía se investigan, se produjo un choque entre varios de ellos y terminaron cayendo sobre la cinta asfáltica.
Policías y personal de salud llegaron rápido al lugar y asistieron a los lesionados.
Se trata de una mujer de apellido Cisterna que fue trasladada al Hospital San Juan Bautista (HSJB) en la capital catamarqueña. Otras dos personas -un hombre de apellido Ferreira y una mujer de apellido Sotelo- recibieron atención en el hospital de San Pedro de Guasayán.
Un motociclista murió tras un choque frontal contra un camión en Salta
Un motociclista murió el lunes por la madrugada después de chocar de frente contra un camión que transportaba áridos sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de la escuela María Magdalena de Goyechea, en Cerrillos, provincia de Salta. El impacto fue tan fuerte que la víctima falleció antes de recibir asistencia médica.
Según confirmaron desde el Distrito de Prevención 11, el siniestro ocurrió en una zona de alta circulación y con visibilidad reducida. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, los profesionales de la salud constataron el deceso del hombre adulto que conducía la motocicleta.
El Grupo Técnico de Criminalística trabajó en la documentación de la escena para determinar las causas del choque. En paralelo, personal de la Dirección General de Seguridad Vial ordenó el tránsito para evitar nuevos incidentes.
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 quedó a cargo de la investigación y analiza las primeras hipótesis, que apuntan a un impacto directo entre la moto y el camión que circulaba cargado.
