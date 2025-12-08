Chocaron a periodistas de C5N mientras cubrían otro accidente: el conductor escapó

choque movil de c5n

El periodista y el camarógrafo, dueño del vehículo, se dirigieron rápidamente a la Comisaría 7° a realizar la denuncia. En tanto, buscaban localizar alguna cámara de seguridad para tratar de dar con la patente del vehículo que los chocó.

Tragedia en Bajo Flores: un auto volcó tras un choque y una familia resultó herida

Una familia resultó herida luego de que un auto chocara y volcara este lunes a la madrugada en la zona del Bajo Flores. El hecho ocurrió alrededor de las 3 en la intersección de la avenida Mariano Acosta y la calle Zuviría.

choque bajo flores

Según las primeras informaciones, el automóvil perdió el control tras impactar contra una camioneta estacionada y volcó de manera abrupta. En ese momento, una pareja que caminaba junto a su hijo de 5 años se vio sorprendida por el vehículo que avanzó sin control hacia la vereda.

Los tres fueron embestidos por la estructura metálica del auto volcado y terminaron tendidos sobre el asfalto. De acuerdo con los voceros del SAME, la mujer sufrió las lesiones más graves y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Piñero, donde permanece internada en estado reservado. Tanto el niño como su padre también fueron asistidos por los médicos, tras recibir golpes fuertes producto del impacto.

choque bajo flores 1

El escenario del siniestro quedó rápidamente rodeado por personal de emergencia. Tres ambulancias del SAME arribaron al lugar y se sumaron al trabajo de contención los Bomberos de la Ciudad de la Estación 7 de Flores, junto con efectivos de la Comisaría 7A. Las imágenes que circularon muestran el auto apoyado sobre uno de sus laterales, incrustado parcialmente contra la pared de una vivienda, con daños totales en su carrocería.

La camioneta estacionada tampoco salió ilesa: su parte frontal quedó destruida tras el choque inicial. El conductor del auto, un joven de 24 años, también necesitó atención médica y fue derivado al Hospital Santojanni para evaluar su estado. En paralelo, el hombre que manejaba la camioneta -quien estaba junto al vehículo cuando ocurrió el impacto- fue trasladado al Hospital Grierson con lesiones que, aunque no serían de gravedad, requirieron observación profesional.