Choque, disparos y crimen en Morón: quién era el joven asesinado por un policía

policia moron

El policía, en tanto, volvió a huir de la escena. Finalmente, fue interceptado en las calles Tomás Guido y Mariano Moreno, donde quedó detenido. En su poder secuestraron una pistola 9 milímetros reglamentaria y el vehículo utilizado para escapar.

"Un desastre lo que hizo este hombre. Primero chocó a mi marido, que se supone que tenía paso. Todos dicen que mi marido venía despacio. Lo chocó y lo dejó tirado como un perro”, contó Sabrina, esposa de Zárate. La mujer aseguró que, cuando el policía llegó a la comisaría para entregarse, se acercaron a él para "recriminarle por qué lo dejó tirado. Se volvió a ir y después pasó lo que pasó con Juan”.

Juan Manuel De Vita tenía 19 años e iba a ser padre por primera vez: su pareja está embarazada de cuatro meses. “Esa chica no tiene consuelo, está mal como nosotros”, dijo Sabrina, quien contó que el joven se ganaba la vida realizando changas de albañilería y pintura, con el objetivo de juntar el dinero para poder irse a vivir con su novia y mantener a la familia.

victima policia moron

Sabrina sumó otros datos estremecedores sobre el accidente inicial. Contó que su Zárate había salido en moto comprar galletitas para su hijo de 3 años, a quien solía llevar en el rodado. En esta oportunidad, el menor no lo había acompañado. "Con el golpe que tiene mi marido, mi hijo no hubiera sobrevivido. Doy gracias a Dios de que está bien. Tuvo un Dios aparte”, sostuvo la mujer.

A su vez, informó que el motociclista continúa internado y en estado crítico. Detalló que sufrió una baja brusca de presión y se lo preparó para ingresar al quirófano y que “está peleando por su vida”.

En cuando a la detención de Peloso, la mujer contó que luego del homicidio de Juan Manuel, se enteraron de que el policía estaría intentando instalar la hipótesis de que todo sucedió en un intento de robo.

El caso quedó en manos deValeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, quien acusó a Pelozo por lesiones culposas debido las heridas que sufrió Zárate y lo imputó por homicidio agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego por el crimen de De Vita.

Además, la fiscalía ordenó que Gendarmería Nacional intervenga en la investigación. La comisaría solicitó refuerzos para garantizar la seguridad de la dependencia ante la tensión generada por el caso.