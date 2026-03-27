Fuerte explosión en una obra en construcción en Belgrano obligó a Bomberos a movilizarse
El siniestro tuvo lugar en la intersección entre las calles Soldado de la Independencia y Zabala. Bajo la lluvia, el personal trabaja tras lo ocurrido.
Una fuerte explosión seguida de un incendio de magnitud se produjo en la noche de este viernes en una obra en construcción ubicada en el barrio porteño de Belgrano. El estruendo fue tan potente que se escuchó a varias cuadras a la redonda, provocando la rotura de vidrios en edificios linderos y una lógica conmoción en los vecinos de la zona.
De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro tuvo lugar en la intersección entre Soldado de la Independencia y Zabala, esquina que ahora se encuentra completamente cerrada al tránsito para facilitar las tareas de los peritos y las mangueras de los bomberos.
Varias dotaciones de Bomberos están trabajando en el lugar para combatir las llamas, que se habrían originado en la zona de obradores o tableros eléctricos.
Además, se desplazaron ambulancias de manera preventiva. Según los primeros reportes, se atendió a personas por crisis nerviosas, pero el foco principal es evacuar a los vecinos de los edificios más pegados a la obra por la densa columna de humo negro.
Cuál es la principal hipótesis
La versión más fuerte que manejan los equipos de emergencia en el lugar es una fuga de gas masiva combinada con un desperfecto eléctrico en la planta baja de la construcción. El fuego tomó rápidamente materiales inflamables (madera y plásticos) propios de la obra.
Los bomberos ya informaron que el fuego está "confinado" (es decir, que no se va a seguir extendiendo a otras casas), aunque todavía hay llamas activas dentro de la estructura.
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