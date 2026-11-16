Fuerte reclamo de los vecinos por la explosión en Lanús: "No le dan importancia a lo que pasó"
La comunidad se movilizó hasta una sucursal de Metrogas para exigir respuestas, pero se toparon con un cordón de policías y las oficinas cerradas.
Vecinos de Lanús se movilizaron hoy a la puerta de una sucursal de Metrogas para reclamar por lo sucedido en la explosión de Remedios de Escalada, obtener información oficial y definir medidas de lucha. Como respuesta se toparon con un cordón de policías, oficinas cerradas y un cartel pegado en una pared.
Entre quienes asistieron a la convocatoria se encontraba Fernanda, una vecina que vive a dos cuadras de la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde la explosión por la rotura de un caño de gas provocó la muerte de una persona y dejó a 30 heridas, además de causar importantes daños en viviendas y comercios.
La mujer estaba a bordo de un colectivo viajando a su lugar de trabajo cuando sintió el estallido a las 10.52. “Fue un simbronazo y pensamos que había sido un choque. Cuando llegué me contaron lo que había pasado. No tenía cómo volverme, fue un momento terrible, hasta que pude entrar a mi casa y vi que estaba todo a salvo. Estábamos sin luz y sin gas”, recuerda Fernanda.
El servicio de energía eléctrica volvió a restablecerse en su vivienda recién el domingo a las 18, pero llegó acompañado de un temor generalizado que reina entre los vecinos desde el momento del incidente. “No sabíamos qué hacer. Teníamos miedo de prender una luz y que explotara todo. Tenés terror de lo mas mínimo, hasta de usar un aerosol”, comentó la mujer.
Vecinos de Lanús se congregaron frente a una sucursal de Metrogas
Ante la falta de respuestas oficiales, Fernanda y muchos otros vecinos se convocaron este lunes frente a la sucursal de Metrogas en Benfield, situada en la calle Larroque al 200. Como respuesta, se encontraron con las oficinas cerradas, custodiadas por un cordón policial y un cartel pegado en las paredes dirigido a los afectados por la explosión en Remedios de Escalada.
“No sabemos qué hacer, por eso vinimos acá, de forma pacífica, a buscar respuestas, y nos encontramos con esto. Parece que no le dan importancia a lo que pasó y eso nos pone muy tristes”, consideró la vecina.
El desconsuelo de los vecinos también radica en los daños materiales provocados por el estallido. En ese sentido, Fernanda también expresó su dolor por los dueños y trabajadores de los negocios afectados, entre ellos, una fiambrería y una granja, que quedaron totalmente destruidas: “Eran parte de nosotros, íbamos una vez por semana”.
Convocan a una nueva marcha en Lanús tras la explosión
Fernanda también comentó que en los días previos a la explosión los vecinos no fueron informados sobre los trabajos de reparación que se iban a realizar en la zona. “Nadie se nos acercó, no nos dijeron si ponían el gas, si lo sacaba. Vinieron a cambiar los medidores. Con eso no tuvimos inconvenientes. Después conectaron el medidor a un caño de la calle y ahí empezaron los problemas”, aseguró Fernanda en diálogo con C5N.
En ese sentido, coincidió con los testimonios de varios vecinos que mencionaron un fuerte olor a gas en el área durante las jornadas anteriores al desastre.
Como parte de las próximas medidas, los vecinos anunciaron que llevarán a cabo una concentración con corte de calle este lunes a las 18 en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan de Garay, en Remedios de Escalada.
El objetivo, según comunicaron, es “sostener el reclamo, informarse de las novedades y definir en asamblea cómo continuar”. “Los vecinos y vecinas exigen justicia y garantías de seguridad ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!", expusieron en el anuncio.
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