Fuerte reclamo de los vecinos por la explosión en Lanús: "No le dan importancia a lo que pasó"

El cartel de Metrogas en el que informan canales de comunicación para los vecinos afectados

“No sabemos qué hacer, por eso vinimos acá, de forma pacífica, a buscar respuestas, y nos encontramos con esto. Parece que no le dan importancia a lo que pasó y eso nos pone muy tristes”, consideró la vecina.

El desconsuelo de los vecinos también radica en los daños materiales provocados por el estallido. En ese sentido, Fernanda también expresó su dolor por los dueños y trabajadores de los negocios afectados, entre ellos, una fiambrería y una granja, que quedaron totalmente destruidas: “Eran parte de nosotros, íbamos una vez por semana”.

Convocan a una nueva marcha en Lanús tras la explosión

Fernanda también comentó que en los días previos a la explosión los vecinos no fueron informados sobre los trabajos de reparación que se iban a realizar en la zona. “Nadie se nos acercó, no nos dijeron si ponían el gas, si lo sacaba. Vinieron a cambiar los medidores. Con eso no tuvimos inconvenientes. Después conectaron el medidor a un caño de la calle y ahí empezaron los problemas”, aseguró Fernanda en diálogo con C5N.

En ese sentido, coincidió con los testimonios de varios vecinos que mencionaron un fuerte olor a gas en el área durante las jornadas anteriores al desastre.

Como parte de las próximas medidas, los vecinos anunciaron que llevarán a cabo una concentración con corte de calle este lunes a las 18 en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan de Garay, en Remedios de Escalada.

El objetivo, según comunicaron, es “sostener el reclamo, informarse de las novedades y definir en asamblea cómo continuar”. “Los vecinos y vecinas exigen justicia y garantías de seguridad ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!", expusieron en el anuncio.