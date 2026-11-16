Explosión fatal en Lanús: buscan identificar a la persona que murió

La explosión ocurrió el viernes en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea cuando la empresa tercerizada Exgadet, contratada por Metrogras, realizaba tareas de renovación de redes. La rotura del caño fue registrada a las 9:44 y la explosión fue reportada a las 10:52.

Lanús se presentará como querellante y anunció medidas para asistir a los damnificados

El Municipio de Lanús confirmó que participará como querellante en la investigación judicial por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada.

La decisión responde a las presuntas irregularidades en la actuación de Metrogas, a la que la administración local atribuyó el incumplimiento de los procedimientos de emergencia tras la rotura de un caño de gas.

En paralelo, el municipio anunció un paquete de medidas para acompañar a los vecinos y comerciantes afectados. Entre ellas, dispuso una asistencia económica extraordinaria, la eximición de Tasas Municipales para los negocios perjudicados y el envío de un proyecto ante la Legislatura bonaerense para eximir a los damnificados del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente.

También se comprometió a reparar el edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494 y a poner en marcha la reconstrucción del centro comercial de la zona.

En el mismo comunicado, el Municipio informó que el área restringida se redujo a 100 metros a la redonda y que los vecinos que viven fuera de la denominada “zona roja” empezaron a regresar a sus hogares.