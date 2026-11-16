Explosión fatal en Lanús: buscan identificar a la persona que murió
Mientras sigue la preocupación en el barrio, continúan las pericias en la zona del incidente. El municipio de Lanús informó que será querellante en la causa.
Mientras muchas familias siguen sin poder volver a sus casas, la investigación por la explosión en Remedios de Escalada, partido de Lanús, avanza con distintas pericias claves. Entre ellas, se aguardan los resultados de la autopsia para identificar a la persona fallecida y continúa la búsqueda de Marcelo García, el operario de 47 años desaparecido desde el viernes.
En medio de la conmoción, los vecinos se movilizaron el fin de semana para denunciar que el olor a gas persiste en la zona y para reclamar que se esclarezcan las responsabilidades. Este lunes a partir de las 11 realizarán una nueva marcha hasta la sucursal de Metrogas, situada en Larroque 199.
Qué se sabe del operario desaparecido
La familia de García participó en las movilizaciones que se realizaron el sábado y el domingo. Fueron sus hermanos quienes reclamaron falta de información oficial respecto a la búsqueda del operario, que trabajaba desde hacía mas de diez años para la empresa de gas.
Luego de la protesta, la sobrina de García indicó que la Fiscalía les había tomado muestras para realizar un cotejo de ADN en caso de que sea necesario.
Mientras tanto, se aguardan los estudios forenses que permitan conocer quién era la persona fallecida.
La explosión ocurrió el viernes en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea cuando la empresa tercerizada Exgadet, contratada por Metrogras, realizaba tareas de renovación de redes. La rotura del caño fue registrada a las 9:44 y la explosión fue reportada a las 10:52.
Lanús se presentará como querellante y anunció medidas para asistir a los damnificados
El Municipio de Lanús confirmó que participará como querellante en la investigación judicial por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada.
La decisión responde a las presuntas irregularidades en la actuación de Metrogas, a la que la administración local atribuyó el incumplimiento de los procedimientos de emergencia tras la rotura de un caño de gas.
En paralelo, el municipio anunció un paquete de medidas para acompañar a los vecinos y comerciantes afectados. Entre ellas, dispuso una asistencia económica extraordinaria, la eximición de Tasas Municipales para los negocios perjudicados y el envío de un proyecto ante la Legislatura bonaerense para eximir a los damnificados del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente.
También se comprometió a reparar el edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494 y a poner en marcha la reconstrucción del centro comercial de la zona.
En el mismo comunicado, el Municipio informó que el área restringida se redujo a 100 metros a la redonda y que los vecinos que viven fuera de la denominada “zona roja” empezaron a regresar a sus hogares.
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