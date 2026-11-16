Tensión en Lanús: detectaron una nueva pérdida de gas y temen otra explosión
Bomberos, efectivos de la Policía bonaerense y personal de Edenor desplegaron un operativo de emergencia y establecieron un nuevo perímetro de seguridad.
Lanús volvió a quedar en estado de alerta durante las primeras horas de este lunes, luego de que las autoridades detectaran una nueva pérdida de gas en las inmediaciones del lugar donde el viernes ocurrió una explosión fatal. Ante el riesgo de otro estallido, distintas fuerzas de emergencia desplegaron un operativo y delimitaron un perímetro para evitar que las personas se acerquen a la zona.
El procedimiento se concentra sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el cruce con 25 de Mayo, a pocos metros de la estación Lanús del tren Roca. Allí trabajan Bomberos, efectivos de la Policía bonaerense y cuadrillas de Edenor para determinar el origen de la presunta fuga y controlar la situación.
El nuevo episodio genera preocupación porque se produce apenas tres días después de la explosión que provocó la muerte de una persona, dejó al menos 20 heridos -siete de ellos de gravedad- y mantiene a otra persona desaparecida.
Según confirmaron desde el área de Seguridad Ciudadana a C5N, los trabajos se realizan porque se detectó que “hay otra pérdida” en el sector. Durante el operativo también advirtieron sobre la posibilidad de una nueva explosión. Uno de los trabajadores de la zona expresó su inquietud por la situación y aseguró: “A nosotros no nos dijeron nada de evacuar o que empezaron con algún tipo de operativo. Pero esto es una bomba de tiempo”.
Cómo funciona el tren Roca tras el nuevo operativo en Lanús
El despliegue de emergencia provocó restricciones para circular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la estación ferroviaria. Por el momento, el tránsito peatonal continúa habilitado y los pasajeros pueden ingresar a la estación.
Aunque algunos vecinos y trabajadores señalaron que el servicio ferroviario presentaba demoras, desde las comunicaciones oficiales del tren Roca no se había informado una modificación de las frecuencias. La formación continuaba funcionando con normalidad, según lo indicado por las autoridades consultadas.
Cerca de las 9.30, los equipos que intervenían en el lugar alertaron sobre el posible peligro de explosión. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, algunos comerciantes no habían recibido advertencias y los peatones seguían transitando por el sector.
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