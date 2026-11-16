Tensión en Lanús: detectaron una nueva pérdida de gas y temen otra explosión

Aunque algunos vecinos y trabajadores señalaron que el servicio ferroviario presentaba demoras, desde las comunicaciones oficiales del tren Roca no se había informado una modificación de las frecuencias. La formación continuaba funcionando con normalidad, según lo indicado por las autoridades consultadas.

Cerca de las 9.30, los equipos que intervenían en el lugar alertaron sobre el posible peligro de explosión. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, algunos comerciantes no habían recibido advertencias y los peatones seguían transitando por el sector.