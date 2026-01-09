El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardíaco durante una práctica: está internado
Mauricio Nievas, de 27 años, pudo ser reanimado con un desfibrilador y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Mauricio Nievas, uno de los arqueros de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardíaco mientras realizaba un entrenamiento matutino con el plantel profesional en plena pretemporada. El jugador de 27 años fue reanimado con un desfibrilador en el club y permanece internado en terapia intensiva.
Desde el club de la provincia de Chubut difundieron un comunicado donde detallaron que el hecho ocurrió durante la práctica matutina de ayer y Nievas fue asistido en forma inmediata por personal médico de la institución con la utilización del desfibrilador ubicado dentro del predio. Informaron que, tras recobrar la conciencia, el arquero fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital zonal de Puerto Madryn.
Marcelo Ballari, coordinador médico de Deportivo Madryn, destacó la rápida asistencia que recibió el arquero tras el episodio, así como también la importancia de saber maniobras de reanimación y tener equipos DEA en espacios deportivos.
“El motivo es informar y llevar tranquilidad de lo que ocurrió ayer con uno de nuestros jugadores profesionales de fútbol el cual sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado. Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático con el que cuenta el club, más el apoyo de oxígeno que teníamos en ese momento, y por supuesto la participación de todos los que formamos parte del cuerpo médico del club", expresó Ballari en un video.
El médico resaltó que “se inició rápidamente” con las maniobras de reanimación y “el paciente salió del paro cardiorrespiratorio en el campo de juego”. Luego, fue trasladado en ambulancia al hospital zonal local de Puerto Madryn, donde permanece internado en terapia intensiva.
“Hoy por hoy permanece internado en la terapia intensiva del hospital. En ese momento está evolucionando favorablemente. Se espera la evolución, en estas 48-72 horas, pero está totalmente descomplejizado y rogamos que esto siga así para él”, confirmó Ballari respecto al estado de salud actual del arquero Nievas. Además, informó que se le están realizando estudios para determinar las causas por las cuales sufrió el paro. }
El profesional puso foco en la preparación que deberían tener todos los futbolistas para asistir a sus compañeros en caso de atravesar un episodio similar: “Parte de lo que hacemos habitualmente en el cuerpo médico es capacitar a nuestros deportistas, fundamentalmente al plantel profesional, para que estén en condiciones de responder adecuadamente ante estas situaciones”, contó.
En ese sentido, destacó el gran accionar de uno de los jugadores de Deportivo Madryn en las tareas de reanimación: “Uno de nuestros futbolistas que está hace cuatro años en la institución, recibió las capacitaciones en años anteriores y respondió de manera excelente al momento en que hubo que ayudar y asistir porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características”.
Mauricio Nievas, de 27 años, es oriundo de Córdoba y llegó a Deportivo Madryn en 2019. Cuando el equipo descendió a la Primera Nacional, el arquero se desempeñó durante una temporada en el club Germinal del Torneo Federal A. Había regresado a Madryn este verano para realizar la pretemporada bajo las órdenes del DT Cristian Díaz.
El técnico también se expresó sobre lo sucedido : "Como club, protegimos la situación hasta que él esté bien. Por suerte el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así. Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones".
Y agregó: "Hay que tomar conciencia real de cómo actuar en este tipo de casos, porque a mí me pasó que me asusté y me paralicé. Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario