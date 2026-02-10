Furia y tiros para tomar el control de una parada de remises en la La Salada: cinco heridos y un detenido

En la escena, los peritos científicos levantaron varios elementos probatorios de los impactos de bala que se alojaron en uno de los autos que eran utilizados para realizar el servicio de remis.

A raíz de tareas de campo y seguimiento de familiares, se logró establecer domicilio de "NN Gato" en el Barrio Obrero, Lomas de Zamora, donde pernoctaría y fue detendo horas después por la policía.