Furia y tiros para tomar el control de una parada de remises en la La Salada: cinco heridos y un detenido
La disputa fue por tomar la parada que está en la esquina del cruce de las calles Camino de la Ribera y Bruno Tavano, por la que circula una cantidad importante de clientes.
La feria La Salada es un negocio que mueve muchos millones. Ante el movimiento, proliferan las mafias que operan en este sector de Ingeniero Budge, al sur del Gran Buenos Aires. En ocasiones suele haber enfrentamientos y esto fue lo que ocurrió este martes, donde una disputa por una parada de remises terminó con cinco heridos y un detenido.
Según fuentes de la investigación, los autores del ataque están identificados y tienen antecedentes por hechos similares.
Todo comenzó por una discusión protagonizada por dos bandos de remiseros que peleaban por ganarse el control de una parada, ubicada en Camino de la Ribera y Bruno Tavano, Lomas de Zamora, por la que circula una cantidad importante de clientes, en el trayecto que lleva al barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los remiseros empezaron a discutir por los estacionamientos de “Puente La Noria” y “Flores”, el encargado de esta última parada, conocido como “NN Gato”, amenazó al otro bando y luego regresó al lugar junto a Nicolas y Jairo Miculan, quienes, portando armas de fuego, efectuaron múltiples disparos y luego se dieron a la fuga en un automóvil VW Fox color blanco.
Cinco hombres resultaron heridos de bala y tuvieron que ser trasladados al Hospital Alende, de Ingeniero Budge. Las fuentes dijeron que resultaron con lesiones leves en los brazos y las piernas.
En la escena, los peritos científicos levantaron varios elementos probatorios de los impactos de bala que se alojaron en uno de los autos que eran utilizados para realizar el servicio de remis.
A raíz de tareas de campo y seguimiento de familiares, se logró establecer domicilio de "NN Gato" en el Barrio Obrero, Lomas de Zamora, donde pernoctaría y fue detendo horas después por la policía.
