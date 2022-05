Alina Moine y Gallardo estarían por blanquear su romance

En principio, negó haber viajado a Salta cuando River (y Gallardo) estuvieron en esa provincia en marzo pasado, cuando el equipo del club de Núñez jugó con Laferrere por Copa Argentina. “Vamos a empezar por partes: no viajé a Salta, ¿está bien?”, sentenció Alina en declaraciones al programa Socios del Espectáculo.

“No me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental... El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a la prensa para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo”, agregó en el mismo programa, y pidió hablar de temas referentes a su trabajo: “Mientras tanto, hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección argentina, de lo que quieras... pero no me pregunten más nada”.

Trascendió un detalle que parece contundente. Alina Moine en su departamento de Vicente López con un empapelado de fondo que, curiosamente, es el mismo que aparece detrás de una imagen de Marcelo Gallardo en la que sostiene una camiseta que le envió una filial de River.