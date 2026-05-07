Histórico fallo en Córdoba: destituyen a los tres fiscales del caso Nora Dalmasso

La acusación certificó que el accionar de los fiscales obstaculizó la justicia de manera sistemática a lo largo de 18 años.

Repercusiones y el presente del caso Nora Dalmasso

Tras conocerse la sentencia, los tres fiscales quedaron apartados de sus cargos. Luis Pizarro manifestó su disconformidad con el fallo al declarar que, con esta decisión, "Córdoba se pierde un buen fiscal".

El proceso de jury contó con el testimonio de más de 30 personas, incluyendo peritos y allegados. En la sala estuvieron presentes Marcelo Macarrón (esposo de Nora) y sus hijos, Facundo y Valentina, quienes presenciaron el cierre de un capítulo que analizó por qué, tras casi 20 años, el asesinato cometido el 25 de noviembre de 2006 en el barrio Villa Golf sigue impune.

Con este fallo, la justicia cordobesa busca dar una señal de responsabilidad institucional frente a uno de los crímenes más resonantes y peor investigados de la historia criminal argentina.