Histórico fallo en Córdoba: destituyen a los tres fiscales del caso Nora Dalmasso
La acusación certificó que el accionar de los fiscales obstaculizó la justicia de manera sistemática a lo largo de 18 años.
Un nuevo capítulo sacude la causa por el crimen de Nora Dalmasso y en una resolución sin precedentes, el Jurado de Enjuiciamiento sesionó este miércoles en la Legislatura provincial y dictó la destitución inmediata de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
El tribunal los halló culpables de "negligencia grave y mal desempeño" de sus funciones durante la investigación del femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido hace casi dos décadas en Río Cuarto.
La fiscal general adjunta, Betina Croppi, fue la encargada de liderar los alegatos que terminaron por sellar el destino de los funcionarios. Durante su exposición, Croppi fue implacable al enumerar las falencias que impidieron el esclarecimiento del crimen:
En este marco, la fiscal afirmó que el principal sospechoso, el jardinero Roberto Bárzola, "estaba ante sus ojos" debido al hallazgo de su ADN en las prendas de la víctima, pero los fiscales no profundizaron en esa línea. Además, se cuestionó que los tres acusados se enfocaran en la vida privada de Dalmasso para alimentar la teoría de un "amante asesino", en lugar de seguir las pruebas científicas.
La acusación certificó que el accionar de los fiscales obstaculizó la justicia de manera sistemática a lo largo de 18 años.
Repercusiones y el presente del caso Nora Dalmasso
Tras conocerse la sentencia, los tres fiscales quedaron apartados de sus cargos. Luis Pizarro manifestó su disconformidad con el fallo al declarar que, con esta decisión, "Córdoba se pierde un buen fiscal".
El proceso de jury contó con el testimonio de más de 30 personas, incluyendo peritos y allegados. En la sala estuvieron presentes Marcelo Macarrón (esposo de Nora) y sus hijos, Facundo y Valentina, quienes presenciaron el cierre de un capítulo que analizó por qué, tras casi 20 años, el asesinato cometido el 25 de noviembre de 2006 en el barrio Villa Golf sigue impune.
Con este fallo, la justicia cordobesa busca dar una señal de responsabilidad institucional frente a uno de los crímenes más resonantes y peor investigados de la historia criminal argentina.
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