Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 7 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía sus probabilidades de lluvias y tormentas para la continuidad de la semana en el AMBA.
Luego de algunos amagues y varias jornadas con buenas condiciones del clima, la ciclogénesis llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias y tormentas fuertes que se mantenían este jueves, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Mientras continúa el alerta naranja por tormentas fuertes, este jueves se extendían las tormentas durante horas de la madrugada, para pasar luego a chaparrones en la mañana y hasta la noche, con momentos de viento fuerte por la tarde. Todo esto irá acompañado de temperaturas de entre 16 y 20 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se espera que se mantengan los chaparrones el viernes en el AMBA. El organismo nacional prevé precipitaciones en la madrugada, pero mejorando desde la mañana, con mucho viento y un descenso de las temperaturas, que rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima.
De acuerdo con el SMN, el sábado también estará signado por el viento durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que subirá hasta los 14.
El domingo, en tanto, se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con 5 grados de mínima y 16 de máxima.
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