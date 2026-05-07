Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 7 de mayo

De acuerdo con el SMN, el sábado también estará signado por el viento durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que subirá hasta los 14.

El domingo, en tanto, se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con 5 grados de mínima y 16 de máxima.