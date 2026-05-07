Mapa en vivo de las tormentas en Buenos Aires: hasta qué hora se mantienen las lluvias y la alerta
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las advertencias por lluvias y tormentas en el AMBA. Cuándo mejora el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra transitando un fenómeno de ciclogénesis que trajo consigo lluvias severas y tormentas fuertes desde este miércoles por la noche, precipitaciones que parecen mantenerse durante varias horas más, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo subió este miércoles al nivel naranja su alerta meteorológica, aviso que se mantenía este jueves cuando se extendían las tormentas durante horas de la madrugada, para pasar luego a chaparrones en la mañana y hasta la noche, con momentos de viento fuerte por la tarde. Todo esto irá acompañado de temperaturas de entre 16 y 20 grados.
"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h", dice el aviso del SMN. El reporte también prevé que "se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada".
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA
Se espera que se mantengan los chaparrones el viernes en el AMBA. El organismo nacional prevé precipitaciones en la madrugada, pero mejorando desde la mañana, con mucho viento y un descenso de las temperaturas, que rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima.
De acuerdo con el SMN, el sábado también estará signado por el viento durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que subirá hasta los 14.
El domingo, en tanto, se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con 5 grados de mínima y 16 de máxima.
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