Mapa en vivo de las tormentas en Buenos Aires: hasta qué hora se mantienen las lluvias y la alerta

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA

Se espera que se mantengan los chaparrones el viernes en el AMBA. El organismo nacional prevé precipitaciones en la madrugada, pero mejorando desde la mañana, con mucho viento y un descenso de las temperaturas, que rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima.

De acuerdo con el SMN, el sábado también estará signado por el viento durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que subirá hasta los 14.

El domingo, en tanto, se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; con 5 grados de mínima y 16 de máxima.