Cositorto mano a mano con C5N desde la cárcel: "Soy una víctima de los medios"

"El 16 de septiembre vamos a seguir operando. Nos dedicamos a la educación al turismo y a pagar a 7.5, que fue la gran difamación que sufrí, cuando el dólar sube 37% y el Bitcoin un 20%. Veníamos cumpliendo de manera impecable, pero me difamaron", dijo en diálogo con C5N.

Luego, agregó: "Me empiezan a condenar públicamente sin ninguna prueba y me ponen como el Rey de la Estafa. No sé a quién estafábamos, estábamos ayudando a 110 mil personas a nivel mundial. Desde Villa María y Buenos Aires, empiezan a hacer toda esa campaña".