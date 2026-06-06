Por el velorio de Indio Solari, la UTN de Avellaneda cierra sus puertas durante domingo y lunes
Ante el inminente último adiós a Indio Solari, la institución de educación superior decidió suspender toda su actividad en estas dos jornadas.
A partir de las 11 de la mañana de este domingo, miles y miles de fanáticos se acercarán al Polideportivo Gatica, ubicado en Villa Domínico (Avellaneda), para despedir a Indio Solari, luego de que el ídolo del rock argentino muriera en las primeras horas de este viernes.
Por esa razón, la Universidad Tecnológica Nacional ubicada en esa misma localidad suspenderá sus actividades, tanto domingo como lunes, dado que el lugar donde será despedido el astro musical se encuentra a pocas cuadras de la entidad educativa.
Cabe señalar que este sábado comenzaron los preparativos y se espera que la ciudad sureña reciba un impresionante caudal de personas.
Un operativo especial para recibir a miles de personas y despedir al Indio Solari
La organización del velorio de Indio Solari difundió información práctica para quienes participen de la despedida. Se informó que el predio contará con baños químicos, puestos de hidratación y asistencia sanitaria para atender a los asistentes durante toda la jornada.
Además, se dispuso un importante operativo de seguridad integrado por alrededor de 1.500 personas, de las cuales unas 700 comenzaron a trabajar en la zona desde el sábado para coordinar el dispositivo previsto ante la gran cantidad de público esperada.
El mensaje oficial también destacó el espíritu que buscará tener el encuentro, invitando a los seguidores a compartir canciones y recuerdos antes de llegar al lugar donde descansará el artista: "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró".
Por último, el comunicado cerró con una reflexión dedicada a la huella que dejó el músico en varias generaciones de seguidores. "Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra".
Durante las horas previas a la confirmación del lugar, distintas alternativas fueron evaluadas para la realización del homenaje. Entre ellas apareció la posibilidad de utilizar el estadio de Racing Club, opción que fue analizada junto a la familia del músico, aunque finalmente perdió fuerza con el correr de las negociaciones.
De esta manera, el Polideportivo Gatica es el escenario elegido para una despedida que promete reunir a miles de personas unidas por la música, los recuerdos y el legado de una de las figuras más influyentes del rock argentino.
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