Mapa en vivo de las lluvias de este domingo en el AMBA: a qué hora se larga con todo

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Cómo seguirá el clima en el AMBA

El lunes 8 de junio también amanecerá con clima inestable: las lluvias persistirán durante las primeras horas de la nueva semana laboral, con un termómetro que no iniciará tan bajo, pero tampoco logrará ascender demasiado. La mínima rondará los 13 grados, mientras que la máxima subirá apenas a 15.

En tanto, para el martes ya no se esperan lluvias ni tormentas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, despejándose un poco hacia las últimas horas. Este escenario climático de fuerte aumento de nubosidad viene marcando al AMBA hace varios días y continuará haciéndolo por algunos más.

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