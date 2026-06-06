Mapa en vivo de las lluvias de este domingo en el AMBA: a qué hora se larga con todo
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una jornada inestable para este domingo. Enterate todos los detalles acá.
Este domingo 7 de junio se realizará la despedida final al Indio Solari, el máximo emblema del rock argentino, tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento este viernes por la mañan. En medio del dolor popular, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció lluvias para la convocatoria en Avellaneda y en todo el AMBA.
Con temperaturas que rondarán entre los 13°C y los 16°C, se esperan lloviznas matutinas y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche durante la última "misa ricotera".
A qué hora se largan las lluvias en el AMBA
De acuerdo a lo señalado por Meteored, las precipitaciones podrían iniciar a las 5 de la mañana de este domingo, aunque de manera leve. En este sentido, el sitio reveló que las lluvias más fuertes podrían registrarse a partir de las 17 horas, siendo el punto de mayor caudal a las 23 horas, aproximadamente.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo seguirá el clima en el AMBA
El lunes 8 de junio también amanecerá con clima inestable: las lluvias persistirán durante las primeras horas de la nueva semana laboral, con un termómetro que no iniciará tan bajo, pero tampoco logrará ascender demasiado. La mínima rondará los 13 grados, mientras que la máxima subirá apenas a 15.
En tanto, para el martes ya no se esperan lluvias ni tormentas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, despejándose un poco hacia las últimas horas. Este escenario climático de fuerte aumento de nubosidad viene marcando al AMBA hace varios días y continuará haciéndolo por algunos más.
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