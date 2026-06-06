Incidentes en la despedida a Indio Solari: la Policía no deja despedir al músico en paz en el Obelisco

Por su parte, un fanático aportó: "Había una jubilada que estaba con unos sanguches y vinieron directamente a sacárselos. Y ahí se pudrió todo. Y de ahí no nos dejaron cantar ni bailar ni expresarse por la muerte del Indio. Esto cada vez está peor y no hay libertad. Este Gobierno nos está sacando la libertad de estar en una plaza, disfrutar y despedirnos de un ser querido como es el Indio".