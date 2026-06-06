Incidentes en la despedida a Indio Solari: la Policía no deja despedir al músico en paz en el Obelisco
Nuevamente, el punto más neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires congregó a argentinos mostrando sus emociones. Las autoridades empañaron el momento.
Durante la tarde de este sábado, un gran número de fanáticos de Indio Solari se congregaron en el Obelisco, el punto más neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires, para rendir homenaje al ídolo del rock, cantar sus canciones y recordarlo en comunidad. Pero llegó la Policía de la Ciudad y lo que era una fiesta terminó en incidentes.
Según revelaron los "ricoteros", la gente no hacía más que cantar y bailar al ritmo de las emblemáticas canciones que el Indio hizo junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como también con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, pero las autoridades insistieron en cortar con la nostalgia del momento usando la violencia.
"Chicos, no podemos despedir al Indio en paz, el Indio es pueblo. Nos dio vida a nosotros y nos vienen a reprimir", indicó una "ricotera".
Un vendedor, en tanto, agregó: "No tiene palabras todo lo que hicieron, a mí me pegaron un palazo y yo no ando robando, ando vendiendo chipa".
Por su parte, un fanático aportó: "Había una jubilada que estaba con unos sanguches y vinieron directamente a sacárselos. Y ahí se pudrió todo. Y de ahí no nos dejaron cantar ni bailar ni expresarse por la muerte del Indio. Esto cada vez está peor y no hay libertad. Este Gobierno nos está sacando la libertad de estar en una plaza, disfrutar y despedirnos de un ser querido como es el Indio".
Finalmente, las cámaras de C5N captaron a un joven que fue detenido por la Policía de la Ciudad mientras se disponía a despedir a su ídolo. Cavizbajo y con el rostro marcado por el mal momento, el chico vestido con indumentaria de Boca Juniors no quiso hablar y se dispuso a seguir las indicaciones de los efectivos policiales.
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