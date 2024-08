Las contradicciones del acusado por el crimen de Martina Schiapelli en General Pacheco

detenidos crimen martina.jpg

Gómez manejaba el Fiat Palio que atropelló a Martina, pero le dijo a los investigadores policiales que su auto había sido robado horas antes del hecho por dos delincuentes, una explicación que se cayó casi en seguida tras el análisis de las cámaras de seguridad alrededor del boliche Tropitango de General Pacheco.

"El imputado llegó a decir que después de arrancar y acelerar no vio a la víctima y que fue un motociclista quien le avisó, pero en otro momento de su declaración afirmó ‘me subí al auto y me la llevé puesta'", le dijo una fuente judicial al diario La Nación.

Gómez ya reconoció que mintió sobre el supuesto robo de su auto.

Horas antes el novio de la víctima, Isaías Sayago, declaró ante a fiscal de la UFI de Talar de Pacheco Karen Bianchi que los agresores se confundieron de persona cuando atacaron a golpes a Martina, ya que no era la mujer con la que habían tenido un altercado adentro del boliche.

Martina, de 21 años, fue golpeada por varias personas -entre ellas, Roldán, que también atacó a Sayago- y luego atropellada por Gómez, que la arrastró con su auto varios metros por la calle. Tras esto, la joven murió en el acto.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre se puede ver como el conductor escapa a toda velocidad por las calles. Después prendió fuego el vehículo en San Miguel, pero los efectivos policiales lograron localizarlo y conectarlo al crimen.