Cayó la "Banda de 79": robaban hasta dos casas por día

Según la hipótesis de la fiscal María Cecilia Corfield, titular de la UFI Nº 15 de La Plata, el grupo no actuaba de manera improvisada. Por el contrario, se basaban en una logística muy bien aceitada que consistía en identificar cuáles eran las casas elegidas para llevar a cabo las entraderas. Para eso, estudiaban asiduamente a sus víctimas: las seguían, analizaban sus horarios, sus movimientos de ingreso y salida de la casa y en qué vehículos se desplazaban.

Con el rostro cubierto, ropas oscuras, guantes y armas de fuego, entraban a las casas de manera violenta y reducían a las víctimas. Una vez dentro de las viviendas, robaban joyas, dinero en efectivo, dólares y muchos elementos de tecnología como televisores, celulares y notebooks.

Luego de los robos, solían publicar en redes sociales fotos de varias armas, así como también de todos los elementos sustraídos, celebrando y jactándose del delito.

Mediante una serie de allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo en las últimas horas, se concretaron detenciones y el avance formal de imputaciones por asociación ilícita.

“Le apagamos la tele a muchos”

banda 79 audio Los audios de los sospechosos

A partir del secuestro de celulares, se llegó a mensajes y audios que permitieron a los investigadores reconstruir el funcionamiento interno de la banda y confirmar el grado de organización con el que actuaban antes de cada hecho.

En una de las grabaciones se escucha a uno de los sospechosos decir: “Tiene toda la plata, si fui a la puerta de la casa entró con una Ranger re brillante, toda la guita tiene”. En otro mensaje, menciona: “Este tiene un par de millones, está para ir entre tres”.

Sin embargo, una de las frases que más impactó a los investigadores fue: “Le apagamos la tele a muchos”.

Una PyME del delito en La Plata

banda 79 Se realizaron varios allanamientos

La investigación duró tres años. La fiscal Corfield los acusa de conformar una asociación ilícita que se convirtió en una verdadera pyme del delito.

Puntualmente, se los acusa de cometer cinco entraderas entre noviembre y diciembre de 2023, con botines que incluyeron 600 mil pesos en efectivo y 2800 dólares, televisores, joyas, zapatillas y hasta una pistola Bersa Thunder 22. El objetivo principal eran viviendas ubicadas en barrios residenciales de La Plata y la zona norte, donde realizaban entraderas generalmente durante la noche o la madrugada.

Durante los procedimientos realizados en distintos domicilios vinculados a la organización, los investigadores secuestraron armas de fuego, municiones, pasamontañas, guantes, precintos y prendas oscuras compatibles con la modalidad utilizada en los robos.

También fueron hallados televisores, consolas de videojuegos, teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si provienen de hechos delictivos.