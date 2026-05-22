"La Variante", la nueva propuesta cultural que combina ajedrez y piano en la Ciudad

En los últimos años el ajedrez viene experimentando un crecimiento muy fuerte tanto en la Argentina como a nivel mundial. El desarrollo de plataformas online, el streaming, series y documentales hicieron que nuevas generaciones se acercaran al juego desde lugares muy distintos a los tradicionales. Durante la pandemia muchos cambiaron los tradicionales encuentros y comenzaron a jugar online todos los días

Superada aquella contingencia que puso durante un tiempo la vida en stand by, "La Variante" propone ahora volver a encontrarse alrededor de un tablero físico.

En en este contexto en el que surge "La Variante" y entendiendo también al ajedrez como universo cultural que lo trasciende y que está históricamente vinculado al cine, la literatura, la música y las artes visuales, expresiones que forman también parte del espíritu del proyecto y de la atmósfera que la propuesta buscará construir alrededor de cada uno de los próximos encuentros. Eso sí, siempre con el tablero y las partidas como eje central.

ajedrez.jpg Un problema de ajedrez que tiene un millón de dólares de premio

Durante la jornada habrá mesas abiertas, simultáneas, maestros invitados y participación de distintos clubes de ajedrez. También se exhibirán revistas históricas como El Ajedrez Argentino, parte fundamental de la cultura ajedrecística local.

La música ocupará un lugar central dentro de la experiencia. Habrá piano en vivo y músicos invitados interpretando obras de compositores de jazz, música académica y otros géneros que compartían una misma pasión: el ajedrez. La idea no es hacer un concierto tradicional, sino construir una atmósfera alrededor del juego.

Se trata de una propuesta abierta para todas las edades y niveles de juego. "Para quienes juegan todos los días, para quienes juegan online, para quienes hace años no tocan un tablero y también para quienes simplemente tengan curiosidad", aseguran desde "La Variante".

La invitación es simple: venir, sentarse y jugar. O quedarse alrededor de lo que pasa. Esta primera edición marca el comienzo de un proyecto que continuará con nuevas fechas a lo largo del año.