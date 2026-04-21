Gianinna Maradona apuntó contra el equipo médico en el juicio por la muerte de su padre

En ese sentido, cuestionó con dureza las condiciones en las que se implementó la internación en el domicilio y aseguró que les habían prometido equipamiento médico y controles permanentes que, en la práctica, no se cumplieron. Según declaró, en la vivienda no había elementos esenciales como monitor cardíaco, desfibrilador ni una ambulancia disponible de forma permanente.

Además, afirmó que tanto Luque como Cosachov y Díaz eran los responsables directos de la salud de su padre y sostuvo que la familia confió en sus indicaciones: "Nos manipularon", expresó, al tiempo que rechazó cualquier intento de trasladar responsabilidades hacia los familiares.