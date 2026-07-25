Montan operativos de evacuación por las crecidas de los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná

Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú

Una de las principales repercusiones se registró en las Cataratas del Iguazú, donde el caudal del río llegó a 7,97 millones de litros por segundo, más de cinco veces el volumen habitual. Las autoridades del sector argentino dispusieron el cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo y rebatieron las pasarelas del balcón principal para proteger la infraestructura, después de que el caudal superara los valores previstos por los protocolos de seguridad. Los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y el Tren Ecológico continuaron habilitados, mientras las excursiones náuticas permanecieron suspendidas. Del lado brasileño, la pasarela principal pudo reabrir tras una reducción del caudal, aunque otros senderos siguieron cerrados.

La situación también generó preocupación sobre el río Uruguay. En Porto Mauá, frente a Alba Posse, el agua llegó a sectores próximos a la aduana y avanzó hacia comercios y construcciones costeras. El río alcanzó los 11 metros, con un ritmo de ascenso aproximado de 24 centímetros por hora, lo que llevó a suspender los cruces en balsa. Las proyecciones oficiales ubicaban el nivel entre los 12,45 y los 14,40 metros.

En los municipios misioneros sobre la cuenca del Uruguay, el Gobierno provincial reforzó el Plan Provincial de Emergencia, con la preparación de centros de evacuación, el relevamiento de zonas vulnerables y la coordinación entre municipios, fuerzas de seguridad y organismos públicos. Según trascendió, alrededor del 80% de las crecidas del Uruguay está relacionado con precipitaciones producidas en territorio brasileño. El protocolo también prevé intervenciones ante tormentas, granizo y ráfagas intensas, además de tareas preventivas como limpieza de desagües, revisión de árboles y estructuras, y acondicionamiento de espacios para familias evacuadas.

El aumento del río Paraná empezó, a su vez, a generar inconvenientes en Montecarlo, donde el agua cubrió la playa y el mirador del Club de Pesca, dos de los sectores más próximos a la costa. El presidente de la institución, Adrián Guerrero, señaló que el nivel aumentó de manera considerable, aunque todavía permanecía por debajo de la última gran crecida, y desde el club recomendaron evitar la navegación nocturna, utilizar elementos de protección y extremar las medidas de seguridad. La institución continúa con el monitoreo del río y no descarta nuevas medidas preventivas si el nivel mantiene la tendencia ascendente.

Este sábado, los relevamientos disponibles indicaban que el río Uruguay había comenzado a descender luego de tocar los 14,45 metros en El Soberbio, localidad donde se dispuso la evacuación de 41 familias. Río arriba, en las represas brasileñas de Foz do Chapecó y Machadinho no se registraron nuevas lluvias en las últimas 48 horas, lo que permite proyectar un regreso gradual a los niveles necesarios para reabilitar los servicios de balsa con Brasil.