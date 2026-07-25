Robaron computadoras del médico del papá de Lionel Messi en la previa a la semifinal con Inglaterra

Lionel Messi, junto a su papá Jorge.

Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi: "Recuperándose"

La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, rompió el silencio tras el último triunfo de la Selección Argentina para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de su marido Jorge Messi.

En un intercambio de mensajes difundido en el programa La Mañana con Moria de eltrece, Celia confirmó: "Jorge está recuperándose" y agradeció las miles de muestras de cariño recibidas.

Luego de pasar varios días internado en una clínica, recibió el alta médica y ya descansa en su hogar de Rosario.

La aliviadora noticia llega luego de que la familia de Messi tuviera que lidiar con información errónea e incluso una falsa noticia sobre su fallecimiento que circuló en medios.

Celia calificó ese momento como "horrible" pero aclaró rápidamente que todo estaba bajo control.

La mamá de Messi confirmó que la familia no se trasladará a Estados Unidos para las instancias decisivas de la Copa del Mundo ya que decidieron permanecer en Rosario para acompañar de cerca la evolución y el bienestar de Jorge, siguiendo los partidos a la distancia.