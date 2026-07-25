Franco Colapinto terminó 14º la Práctica Libre 3 del GP Hungría tras su accidente de ayer

La transmisión oficial captó el momento en el que el argentino regresó caminando al box y mantuvo una breve charla con Briatore. Lejos de cualquier gesto de enojo, el asesor ejecutivo de la escudería francesa le dio una palmada en el pecho mientras ambos analizaban lo ocurrido, una imagen que más tarde fue compartida por el propio equipo.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, la escudería francesa publicó un video del encuentro acompañado de un mensaje de aliento para el piloto argentino. "Qué mala suerte haber perdido el control en la última curva y haber acabado contra el muro. Repararemos el coche y lo tendremos listo mañana", escribió la escudería.

La publicación recibió rápidamente la respuesta de Briatore, quien comentó: "Mañana es un nuevo día, Franco", dejando en claro que el equipo mantiene intacta su confianza en el joven piloto pese al incidente.

El dirigente italiano no se quedó únicamente con ese mensaje. También compartió el video en sus historias personales de Instagram y volvió a expresar su respaldo con otra frase dirigida al argentino: "Seguimos adelante, Franco", acompañada por un emoji de corazón rojo.

El apoyo cobra especial relevancia en un momento sensible para Alpine. La F1 se acerca al receso de mitad de temporada, un período en el que suelen intensificarse las especulaciones sobre el mercado de pilotos y las posibles modificaciones en las alineaciones para 2027. Sin embargo, tanto Briatore como Colapinto evitaron alimentar esos rumores.

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Más tarde, Alpine difundió sus declaraciones oficiales, en las que explicó las causas del accidente y lamentó el escaso tiempo de trabajo acumulado durante la jornada. "Ha sido un día bastante corto. Creo que los coches de este año, con tan poca carga aerodinámica, son más difíciles de conducir. Y un circuito como este, con tan poco agarre, se hace bastante complicado. Por supuesto, perdí la mañana, así que no ha sido lo ideal. Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé la parte trasera del coche con los neumáticos", señaló.

Además, reconoció que el objetivo inmediato pasa por aprovechar la información disponible para intentar recuperarse en la actividad del sábado. "No ha sido un buen día, ni un comienzo ideal. También perdí bastante tiempo en pista. Ahora voy a intentar centrarme en lo que podemos aprender e intentar mejorar de cara a mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar que el coche esté en un mejor punto para la sesión de mañana", concluyó.