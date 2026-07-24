Revelan el espectacular regalo que Lionel Messi hizo a toda la Selección Argentina

Al finalizar el video, la futbolista destacó el valor que tiene el obsequio para ella y aseguró que le parecía "un regalo muy lindo".

La publicación permitió conocer otro de los gestos que Lionel Messi tuvo con sus compañeros durante la concentración mundialista, un detalle que reflejó el vínculo que mantiene con el resto del plantel incluso fuera de la cancha.