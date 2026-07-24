Revelan el espectacular regalo que Lionel Messi hizo a toda la Selección Argentina
Kelci Rose Bowers, novia de Senesi, dejó ver el exclusivo set personalizado que la Scaloneta recibió de parte de Lionel Messi en la final del Mundial 2026.
Uno de los detalles más comentados de la intimidad de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 salió a la luz gracias a Kelci Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi. La futbolista compartió un video en sus redes sociales en el que mostró el obsequio personalizado que Lionel Messi regaló a cada integrante de la Scaloneta.
Senesi, quien se sumó a la lista definitiva de convocados tras la lesión de Leonardo Balerdi y terminó formando parte del equipo que obtuvo el subcampeonato del mundo, le entregó el presente a su novia para que lo conservara durante el viaje. Mientras repasaba cada uno de los elementos, Kelci explicó por qué el regalo le llamó tanto la atención.
El regalo personalizado que Messi les entregó a sus compañeros
Al comenzar el video, la deportista mostró una bolsa identificada con el nombre del defensor argentino y explicó: "Esta es una bolsa personalizada que Marcos recibió en la concentración y tiene su nombre". A continuación, fue sacando los distintos elementos que formaban parte del presente.
"Un Stanley dorada para que todos tengan mate", le contó en inglés la joven a sus seguidores. Además del termo, el kit incluía un mate, una bombilla y un vaso, todos pensados para completar el clásico ritual que acompaña habitualmente al plantel argentino en cada concentración.
La historia detrás del obsequio de Messi
Más allá de mostrar el contenido del set, Kelci también contó cómo llegó el regalo a sus manos. Según explicó, fue el propio Marcos Senesi quien se lo entregó para que lo cuidara mientras él seguía con sus actividades. "Marcos me lo dio para que se lo cuidara y se lo llevara de vuelta a Miami", relató la influencer. Además, reveló que el defensor le dejó un poco de yerba para que pudiera aprovechar el mate durante esos días.
Al finalizar el video, la futbolista destacó el valor que tiene el obsequio para ella y aseguró que le parecía "un regalo muy lindo".
La publicación permitió conocer otro de los gestos que Lionel Messi tuvo con sus compañeros durante la concentración mundialista, un detalle que reflejó el vínculo que mantiene con el resto del plantel incluso fuera de la cancha.
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