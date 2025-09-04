González Catán: dos policías sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y uno permanece en estado crítico
Este martes tanto el Sargento como el Oficial de Infantería fueron encontrados por la mañana en el Hospital Simplemente Evita.
Un episodio de extrema gravedad ocurrió este martes por la mañana en el Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde dos efectivos policiales fueron encontrados inconscientes dentro de un patrullero en el predio del establecimiento.
De acuerdo con el parte oficial, la situación se produjo alrededor de las 08:50, cuando personal en recorrida advirtió la presencia del móvil Nº 25506 estacionado detrás de unos árboles. Al acercarse, comprobaron que los ocupantes no respondían y estaban descompensados.
Los agentes fueron identificados como el Sargento Fabio Hernán Fernández (32) y el Oficial Nicolás Iván Gallardón (25), ambos pertenecientes a Infantería. De inmediato se dio intervención al personal médico, y el Dr. Martínez ordenó su traslado urgente hacia la guardia del hospital.
Actualmente, el Sargento Fernández permanece consciente, estable y con asistencia respiratoria, mientras que el Oficial Gallardón continúa internado en estado crítico, intubado en el sector de Shock 2, a la espera de una cama en terapia intensiva.
El hecho encendió alarmas dentro de la fuerza, ya que se trata de un gas altamente tóxico que, en casos graves, puede ocasionar pérdida de conocimiento, daños neurológicos severos o incluso la muerte si no se actúa de inmediato.
La causa quedó caratulada como “intoxicación por monóxido de carbono”.
