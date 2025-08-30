González Catán: mataron a una joven chofer de app durante un intento de asalto

“Le hicieron una cama”, agregó Fernando y dijo que ya identificaron al autor, que sería un “fisura” de la zona apodado Piñón. “Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, declaró.

Desde la mañana de este sábado, familiares y amigos de la víctima, así como vecinos y autoconvocados, cortan la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia. “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”, denunció.

El caso está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa.