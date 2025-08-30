González Catán: mataron a una joven chofer de app durante un intento de asalto
Candela Santa María tenía 24 años. El crimen ocurrió cuando se dirigía a recoger a un pasajero que había solicitado un viaje. Al llegar, este la asaltó a mano armada y le disparó.
Una joven de tan sólo 24 años fue asesinada durante un intento de robo en La Matanza. La víctima, identificada como Candela Santa María, trabajaba como chofer de una aplicación y fue atacada entre la 1 y las 2 de la madrugada en la localidad de González Catán.
La Justicia tomó intervención en el caso, buscando identificar al homicida mediante imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que afirmaron conocer al sospechoso.
El crimen ocurrió cuando Candela se dirigía a recoger a un pasajero que había solicitado un viaje. Al llegar a la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, donde estaba el punto de encuentro con el supuesto usuario, este la asaltó a mano armada y disparó contra ella para robarle su celular.
Según los relatos familiares, Candela se encontraba a bordo de su vehículo Fiat Cronos, que había adquirido recientemente y aún estaba pagando en cuotas. Para poder abonar el auto, había comenzado a realizar traslados con distintas aplicaciones de viajes, lo que le generaba un ingreso extra.
“Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto”, un Fiat Cronos cero kilómetro que se había comprado hace poco, dijo al canal de noticias TN su primo, Fernando.
“Le hicieron una cama”, agregó Fernando y dijo que ya identificaron al autor, que sería un “fisura” de la zona apodado Piñón. “Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, declaró.
Desde la mañana de este sábado, familiares y amigos de la víctima, así como vecinos y autoconvocados, cortan la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia. “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”, denunció.
El caso está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa.
