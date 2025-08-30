Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 31 de agosto

Alerta por lluvias con granizo en Buenos Aires este domingo: el informe

En lo que respecta al territorio bonaerense, casi en su totalidad está alcanzado por la advertencia amarilla del SMN por lluvias. En tanto, el Noroeste de la Provincia está afectada también por una alerta naranja por fuertes tormentas. Llamativamente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se encuentra alcanzada por el anuncio del organismo, aunque también se esperan lluvias para esa zona.

mapa_alertas

En tanto, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Pampa y Mendoza también serán afectadas por el mal clima, de acuerdo a la alerta lanzada por el SMN. Se esperan lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el organismo oficial.

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.