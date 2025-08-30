Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 31 de agosto
El cierre de mes llega, aparentemente, con la Tormenta de Santa Rosa. Enterate los detalles del Servicio Meteorológico Nacional para el clima en el AMBA.
Todo parece indicar que sí: este domingo llegaría la famosa Tormenta de Santa Rosa a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De hecho, desde la madrugada porteños y bonaerenses tendrían las primeras lluvias aisladas, que luego se transformarán en tormentas hacia la mañana. En tanto, por la tarde y la noche se esperan lluvias de alta intensidad.
Por su parte, el termómetro oscilará entre los 14 y 19 grados, en lo que se espera que sea una jornada sumamente inestable. Además, habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora soplando inicialmente desde el Sudeste, para luego hacerlo desde el Este y cerrar el día desde el Noreste.
Pronóstico extendido para el AMBA
El lunes no será mucho mejor que el domingo: también se esperan tormentas fuertes y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Sin embargo, hacia la noche las condiciones mejorarán y, al menos, ya no habrá precipitaciones.
Alerta por lluvias con granizo en Buenos Aires este domingo: el informe
En lo que respecta al territorio bonaerense, casi en su totalidad está alcanzado por la advertencia amarilla del SMN por lluvias. En tanto, el Noroeste de la Provincia está afectada también por una alerta naranja por fuertes tormentas. Llamativamente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se encuentra alcanzada por el anuncio del organismo, aunque también se esperan lluvias para esa zona.
En tanto, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Pampa y Mendoza también serán afectadas por el mal clima, de acuerdo a la alerta lanzada por el SMN. Se esperan lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, informó el organismo oficial.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario