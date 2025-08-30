Quién era Candela Santa María, la joven que "un fisura" asesinó en González Catán
La chica tenía apenas 24 años y, recientemente, había comprado el auto con el cual trabajaba para una aplicación.
Como ya se informó, una joven fue asesinada durante un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza. La víctima trabajaba como chofer de una aplicación y fue atacada entre la 1 y las 2 de la madrugada.
Según trascendió, los investigadores ya habrían identificado al homicida mediante imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que afirmaron conocer al sospechoso, que por estas horas sería capturado.
La víctima fue identificada como Candela Santa María, tenía 24 años y en septiembre iba a cumplir 25, pero fue asesinada en la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, cuando se dirigía a levantar a un pasajero que había solicitado el viaje.
En declaraciones televisivas, Fernando, su primo, dijo que “Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto” que había adquirido recientemente, un Fiat Cronos 0 kilómetro.
Era “una chica sana y trabajadora” a quien “le hicieron una cama”, aseguró familiar, señalando que ya identificaron al autor del crimen: "un fisura” de la zona apodado “Piñón”. “Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, declaró Fernando.
En tanto, familiares y amigos de la víctima, así como vecinos y autoconvocados de la zona, cortan la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia por Candela, otra víctima de la inseguridad que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Interviene en este caso que sacude a González Catán el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa, incluso la detención del sospechado del crimen.
