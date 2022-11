Se viene el granizo en Buenos Aires y 11 provincias más: a qué hora llegan las lluvias

Por ahora la zona del AMBA no tiene alerta por granizo, pero el calor y el anuncio de lluvias provocan que no esté descartada esa posibilidad.

En Buenos Aires se espera que el granizo y las lluvias fuertes lleguen por la tarde. En otras provincias, se esperan tormentas desde el mediodía

Granizo y tormentas: dónde se producirán

Las provincias afectadas con alerta amarilla por lluvias y granizo son:

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Salta

San Juan

San Luis

Santa Fe

Santiago del Estero

Tucumán

Alerta por tormenta

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos", informó el SMN para esas zonas.

Y agrega: "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada".

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional