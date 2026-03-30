Alerta por tormentas y granizo sacude hoy lunes a Buenos Aires y otras zonas: qué dice el preocupante informe
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La nueva semana da inicio con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla y que afectaba este lunes 30 de marzo a zonas del noroeste y suroeste del territorio bonaerense.
En detalle, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Córdoba, La Pampa, Río Negro, Chubut, La Rioja y Catamarca.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Se mantiene el clima inestable en el inicio de la mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con más lluvias y tormentas, junto una inusual ola de calor, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el comienzo de la semana corta sería todavía con precipitaciones. El organismo nacional espera un lunes con chaparrones en la madrugada y tarde, pasando por tormentas aisladas en la mañana, mejorando en la noche con cielo parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
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