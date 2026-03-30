Alerta por tormentas y granizo sacude hoy lunes a Buenos Aires y otras zonas: qué dice el preocupante informe

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Se mantiene el clima inestable en el inicio de la mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con más lluvias y tormentas, junto una inusual ola de calor, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el comienzo de la semana corta sería todavía con precipitaciones. El organismo nacional espera un lunes con chaparrones en la madrugada y tarde, pasando por tormentas aisladas en la mañana, mejorando en la noche con cielo parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.