Gualeguaychú: un alumno atacó a cadenazos a sus compañeros y dejó nueve heridos

Tras el ataque, nueve personas fueron asistidas por personal médico. Desde la Policía indicaron que las heridas se debieron principalmente golpes producto del enfrentamiento y del intento por detener al agresor. El jefe de la Comisaría Novena, Enrique Villalba, detalló que las víctimas tienen entre 18 y 52 años: “Todos presentaron lesiones leves, ninguna revistió gravedad”, afirmó.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el joven ya se había retirado a bordo de su moto. Sin embargo, minutos más tarde regresó a la institución, donde finalmente fue demorado y luego aprehendido por personal policial que permanecía en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes lograron identificar al sospechoso y procedieron a revisar su motocicleta de 110cc, donde encontraron en el baúl la cadena presuntamente utilizada en el ataque.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que dispuso las primeras medidas mientras avanza la investigación. El agresor permanece a disposición de la Justicia.