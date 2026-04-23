Video: le dispararon para sacarle la moto y registró el violento momento

La grabación de la cámara frontal muestra el momento en que los delincuentes interceptaron a la víctima en plena ruta: disminuyeron la velocidad y se posicionaron justo delante de su moto. El acompañante portaba un arma de fuego en su mano derecha y disparó en dos oportunidades para amedrentar al motociclista.

El motociclista los eludió por la izquierda, aceleró lo más que pudo y llegó a tomar la primera bajada hacia la colectora. Ya sin la persecución de los asaltantes, el hombre cruzó una calle a baja velocidad y frenó en una esquina.

En tanto, la cámara trasera permitió comprobar que los ladrones ya perseguían a la víctima desde hace varios minutos, incluso cuando estaba algunos kilómetros por delante. Sin embargo, eso no fue un problema para ellos: aceleraron a fondo, se pusieron a la par y lo intentaron intimidar a los tiros.

Segín Infobae, el damnificado no se presentó a realizar la denuncia correspondiente porque pudo preservar su moto.

La víctima, dueño de una moto BMW F900, quedó shockeado tras el brutal ataque y está decidido en despojarse de su vehículo. “No quiere saber más nada. Nunca sale en la moto y le pasó esto”, confió su pareja.