Video: le dispararon para sacarle la moto y registró el violento momento
Ocurrió a la altura de Virrey del Pino, La Matanza. La víctima se salvó del robo al bajar a tiempo en una salida a la colectora.
El último fin de semana se registó un violento hecho de inseguridad sobre la Ruta Nacional 3, donde un motociclista fue atacado a tiros por motochorros mientras circulaba en dirección a la ciudad de Buenos Aires. La víctima, que contaba con dos cámaras a bordo, logró filmar el ataque y se salvó al realizar una rápida -y riesgosa- maniobra para escapar de los atacantes.
Los videos fueron compartidos en la cuenta de Instagram @alienriderargentina, compañía dedicada a la venta de pantallas multimedia de última tecnología para motos, el hecho se registró minutos después de las 17:00, cuando la víctima, de quien por el momento no trascendió la identidad, circulaba a la altura de la bajada al barrio Vernazza, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.
La grabación de la cámara frontal muestra el momento en que los delincuentes interceptaron a la víctima en plena ruta: disminuyeron la velocidad y se posicionaron justo delante de su moto. El acompañante portaba un arma de fuego en su mano derecha y disparó en dos oportunidades para amedrentar al motociclista.
El motociclista los eludió por la izquierda, aceleró lo más que pudo y llegó a tomar la primera bajada hacia la colectora. Ya sin la persecución de los asaltantes, el hombre cruzó una calle a baja velocidad y frenó en una esquina.
En tanto, la cámara trasera permitió comprobar que los ladrones ya perseguían a la víctima desde hace varios minutos, incluso cuando estaba algunos kilómetros por delante. Sin embargo, eso no fue un problema para ellos: aceleraron a fondo, se pusieron a la par y lo intentaron intimidar a los tiros.
Segín Infobae, el damnificado no se presentó a realizar la denuncia correspondiente porque pudo preservar su moto.
La víctima, dueño de una moto BMW F900, quedó shockeado tras el brutal ataque y está decidido en despojarse de su vehículo. “No quiere saber más nada. Nunca sale en la moto y le pasó esto”, confió su pareja.
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