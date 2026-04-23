Chaco: hallaron una bala en el baño de un colegio

La investigación busca determinar cómo llegó la bala al interior del colegio y quién la dejó en ese lugar. En las próximas horas, se prevé la toma de testimonios y el análisis de movimientos en la zona de los baños durante la jornada escolar.

Desde la Policía del Chaco remarcaron que este tipo de hechos no deben ser minimizados. “Este tipo de episodios configuran un delito y no una simple travesura”, señalaron fuentes policiales, en línea con el endurecimiento de las medidas frente a este tipo de situaciones.

Investigan 130 amenazas en Chaco e identifican a cuatro responsables

El comisario inspector Eduardo Escobar, del Departamento de Cibercrimen, confirmó que en las últimas horas se identificaron cuatro perfiles que difundían amenazas y mensajes vinculados a armas de fuego.

"Ayer identificamos a cuatro perfiles que subían estos estados a Instagram, donde predominaba el tema de la amenaza con armas de fuego", informó Escobar en diálogo con Diario Chaco.

Según informó, los padres de los cuatro menores involucrados ya fueron notificados en el marco de causas penales por el delito de intimidación pública, delito previsto en el artículo 211 del Código Penal.