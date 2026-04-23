Chaco: hallaron una bala en el baño de un colegio
Ocurrió en la zona sur de Resistencia. Investigan otras 130 amenazas y cuatro menores ya fueron identificados.
En medio del aumento de casos por amenazas en los colegios, autoridades de una escuela de Resistencia, Chaco, denunciaron el hallazgo de una bala en el baño de mujeres. La situación derivó en la intervención inmediata de efectivos policiales.
El hecho fue detectado el miércoles cerca de las 18 en la Escuela de Educación Secundaria N° 109 “Dr. Hugo Mitoire”, ubicada en el barrio Villa Perrando. El proyectil, un cartucho calibre 11.25, fue encontrado sobre el depósito de un inodoro en el baño de mujeres. Las autoridades dieron aviso de inmediato a la Policía.
Tras la notificación, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron a la escuela donde constataron que se trataba de un proyectil sin percutar y procedieron a su secuestro bajo las formalidades correspondientes.
Además, realizaron un relevamiento en el sector para preservar posibles evidencias y avanzar con las primeras diligencias. Según se informó, no hubo personas heridas ni se registraron detonaciones dentro del establecimiento.
La investigación busca determinar cómo llegó la bala al interior del colegio y quién la dejó en ese lugar. En las próximas horas, se prevé la toma de testimonios y el análisis de movimientos en la zona de los baños durante la jornada escolar.
Desde la Policía del Chaco remarcaron que este tipo de hechos no deben ser minimizados. “Este tipo de episodios configuran un delito y no una simple travesura”, señalaron fuentes policiales, en línea con el endurecimiento de las medidas frente a este tipo de situaciones.
Investigan 130 amenazas en Chaco e identifican a cuatro responsables
El comisario inspector Eduardo Escobar, del Departamento de Cibercrimen, confirmó que en las últimas horas se identificaron cuatro perfiles que difundían amenazas y mensajes vinculados a armas de fuego.
"Ayer identificamos a cuatro perfiles que subían estos estados a Instagram, donde predominaba el tema de la amenaza con armas de fuego", informó Escobar en diálogo con Diario Chaco.
Según informó, los padres de los cuatro menores involucrados ya fueron notificados en el marco de causas penales por el delito de intimidación pública, delito previsto en el artículo 211 del Código Penal.
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