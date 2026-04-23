Macabro hallazgo en Belgrano: encontraron carbonizado a un hombre de 77 años tras un incendio

incendio edificio belgrano El incendio se desató en los últimos pisos de un edificio de Belgrano. Foto: TN.

En principio, los investigadores sospechan que se trató de un incendio seguido de suicidio. El caso todavía está siendo investigado y no se descartan nuevas hipotesis.

Las autoridades mantienen acordonada la cuadra de Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, para facilitar las tareas de investigación y evitar riesgos a los transeúntes y residentes, lo que genera problemas en el tránsito. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40 a cargo de la Dra. Sagasta, Secretaría del Dr. Androvetto.

Hace tres días, un incendio afectó un edificio de tres plantas en la esquina de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo, en el barrio porteño de Villa Crespo. El fuego, cuyas causas permanecen bajo investigación, destruyó el interior de un departamento ubicado en el último piso. En el lugar, un hombre de 75 años, propietario de la vivienda, murió como consecuencia de las llamas, mientras que otros 16 vecinos fueron evacuados y se encuentran fuera de peligro.

En el departamento afectado se halló una gran cantidad de residuos y objetos acumulados, lo que habría facilitado la propagación del incendio. Al ingresar, personal de Bomberos de la Ciudadencontró el cuerpo del jubilado, quien no logró salir del inmueble.

El fuego fue sofocado por Bomberos de la Ciudady las pericias quedaron en manos de la División Siniestros, encargada de establecer las causas del siniestro. En el operativo intervinieron agentes de la Comisaría Vecinal 15 B y personal del SAME. La investigación está en curso bajo la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Juan Pedro Zoni, con la secretaría de Gastón Sagretti.