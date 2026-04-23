Fuerte choque de una camioneta en Floresta dejó dos heridos: el vehículo se incrustó en una concesionaria

El hecho ocurrió minutos minutos después de las 5 de la mañana en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Carrasco. El hombre que manejaba la camioneta, un hombre de unos 30 años, viajaba acompañado de su madre. Según relató, él cruzó con el semáforo en verde mientras que la moto lo hizo en rojo, impactando sobre el lado del conductor y haciéndolo perder el control.

accidente concesionaria floresta

El choque -siempre según la versión del dueño de la Duster- le hizo perder el control de su camioneta e incrustarse contra la concesionaria de motos.

Las imágenes con impactantes y se observa cómo el vehículo de mayor tamaño atravesó la puerta de vidrio del local y terminó completamente adentro, hasta llegar incluso a impactar contra el mostrador. Los daños materiales, según se ve, fue de gran importancia.

Sobre el lateral izquierdo de la camioneta se observa un bollo a la altura de la rueda delantera, lo que coincide con su versión de los hechos. Sin embargo, el hecho deberá ser investigado y constatado con las pericias correspondientes, que determinarán cómo ocurrió el incidente.

El motociclista, un joven de 23 años, resultó herido y fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield. En cuanto al dueño de la camioneta blanca y su mamá, ambos resultaron ilesos y no debieron recibir atención médica. Agentes de la Comisaría Vecinal 10-A de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME concurrieron al lugar.

En la esquina en la que ocurrió el brutal choque hay varias cámaras de seguridad, por lo que en las próximas horas las autoridades podrán constatar las circunstancias en las que se dio el impacto.