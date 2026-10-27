Guernica: un jubilado corría una picada y atropelló a un adolescente

La causa quedó en manos de la UFI N° 1 Descentralizada de Presidente Perón, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ordenó la detención del jubilado que conducía el auto y lo imputó por el delito lesiones culposas agravadas.

Sin embargo, el fiscal había intentado que se lo investigara por tentativa de homicidio simple con dolo eventual. El juez Martín Miguel Rizzo finalmente se inclinó por una calificación vinculada a la conducción temeraria. El conductor del Peugeot 308 que también habría participado de la picada fue imputado, aunque no quedó detenido.

El vínculo con "El Rey de la Salada"

De la investigación surgió que Miguel Ángel Monteferrante, un ex monotributista oriundo de Glew, manejaba en un auto cuya titularidad se encuentra a nombre de Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”.

El historial del Audi Q7 también llamó la atención de los investigadores. Desde 2013, el vehículo acumuló cerca de 80 multas, la mayoría por exceso de velocidad. Nueve de esas infracciones se registraron durante octubre.

La deuda total superaría los 20 millones de pesos y varias de las multas ya fueron judicializadas. Los registros identifican a Luengo como titular del rodado, inscripto con un domicilio en Temperley. Entre la documentación figura, además, un comprobante de una multa abonada durante ese mismo mes.

En mayo de 2025, Luengo y Castillo habían sido detenidos en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal relacionada con los negocios de La Salada. El expediente estaba a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona.

Sin embargo, el escenario judicial cambió en abril de este año. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para cerca de 20 imputados y dispuso la liberación de quienes permanecían detenidos. Castillo, que había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria en noviembre de 2025, recuperó así la libertad. Luengo también recibió la falta de mérito el 10 de abril.