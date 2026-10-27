Parque Patricios: se hacía pasar por psiquiatra y hasta quiso internar a un adolescente
La mujer llegó a emitir una orden de ingreso urgente por un diagnóstico de depresión y le exigió 250 mil pesos en efectivo a la madre del joven por honorarios.
Una mujer que se hacía pasar por médica psiquiatra y hasta atendía pacientes a cambio de dinero en un consultorio del barrio de Parque Patricios quedó imputada tras intentar internar a un adolescente de 17 años en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Un detalle de sus falsas maniobras terminó por dejar el engaño al descubierto.
La insólita maniobra que delató a la falsa médica de Parque Patricios
La investigación del caso, a cargo de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, desencadenó en una causa cuando la imputada se presentó en la guardia de un hospital porteño junto al adolescente y un familiar. La mujer se presentó como médica psiquiatra del paciente, solicitó su internación y presentó informes con sello y nombre de la profesional que decía ser.
Sin embargo, el médico clínico que los recibió reconoció el nombre de la profesional que aparecía en el sello: la verdadera médica se encontraba en ese momento trabajando en ese mismo hospital.
Ante esta situación, el médico presentó la denuncia correspondiente. Personal de la Comisaría Vecinal 15A de la Policía de la Ciudad se comunicó con la UFLA Norte, que inició la investigación y ordenó medidas de prueba, entre ellas, entrevistas a la familia del adolescente.
De la pesquisa se pudo establecer que, dos días antes de presentarse en el hospital con el paciente, la imputada había emitido una orden de internación urgente bajo el diagnóstico de episodio depresivo grave con riesgo cierto e inminente.
Ante la solicitud, el servicio de ambulancia SAME acudió al domicilio para trasladar al adolescente, pero el médico que evaluó al chico consideró que no existía criterio ni necesidad y le dio el alta.
Pese a eso, la falsa psiquiatra igualmente le exigió 250 mil pesos en efectivo a la madre del adolescente en concepto de honorarios por la consulta.
Sellos, recetas, blísters y varios celulares
Con los elementos reunidos, la UFLA Norte solicitó los allanamientos al domicilio y al consultorio donde atendía la acusada, ubicados en el barrio de Parque Patricios. En los procedimientos, se secuestraron cuatro celulares de distintas marcas, un talonario y sello a nombre de la verdadera médica, otros con otros nombres, recetas, dos chips de teléfono celular y blísters de pastillas.
La fiscalía encuadró los hechos en los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento privado y defraudación. En el caso interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de la jueza María Julia Correa.
A la imputada se le fijaron una serie de medidas restrictivas de su libertad: fijar domicilio, comparecer cada 15 días ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 y ante cada citación de la Fiscalía y el Juzgado, y se le impuso una restricción perimetral de 800 metros al domicilio que solía usar como consultorio.
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