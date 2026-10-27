Parque Patricios: se hacía pasar por psiquiatra y hasta quiso internar a un adolescente

Elementos incautados durante el allanamiento en el consultorio de Parque Patricios

Ante la solicitud, el servicio de ambulancia SAME acudió al domicilio para trasladar al adolescente, pero el médico que evaluó al chico consideró que no existía criterio ni necesidad y le dio el alta.

Pese a eso, la falsa psiquiatra igualmente le exigió 250 mil pesos en efectivo a la madre del adolescente en concepto de honorarios por la consulta.

Sellos, recetas, blísters y varios celulares

Con los elementos reunidos, la UFLA Norte solicitó los allanamientos al domicilio y al consultorio donde atendía la acusada, ubicados en el barrio de Parque Patricios. En los procedimientos, se secuestraron cuatro celulares de distintas marcas, un talonario y sello a nombre de la verdadera médica, otros con otros nombres, recetas, dos chips de teléfono celular y blísters de pastillas.

La fiscalía encuadró los hechos en los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento privado y defraudación. En el caso interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de la jueza María Julia Correa.

A la imputada se le fijaron una serie de medidas restrictivas de su libertad: fijar domicilio, comparecer cada 15 días ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 y ante cada citación de la Fiscalía y el Juzgado, y se le impuso una restricción perimetral de 800 metros al domicilio que solía usar como consultorio.