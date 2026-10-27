La Provincia ofrece una millonaria recompensa por los acusados del crimen de un comisario retirado
Están imputados en la causa que investiga la muerte de Marcelo Arizaga, ocurrida durante un robo en su vivienda en La Matanza en septiembre de 2025.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre $1.500.000 y $2.500.000 por cada una de las cuatro personas buscadas por un robo agravado por su resultado muerte ocurrido en La Matanza. La medida se oficializó a través de la Resolución 2830/2026, firmada el 22 de octubre por el ministro Javier Alonso y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.
Los buscados son Maximiliano Alejandro Ojeda, de 28 años, con último domicilio conocido en Banfield, partido de Lomas de Zamora; Omar Ariel Sánchez, de 24, de Villa Tesei, Hurlingham; Jonatan Matías Mendoza, de 37, de San Justo, La Matanza; y Brian Thaiel Canales, de 19, del barrio porteño de Mataderos.
Están imputados en la causa que investiga la muerte de Marcelo Arizaga, ocurrida durante un robo en su vivienda, por robo agravado por su resultado muerte, por su comisión en lugar poblado, en banda y por efracción.
El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza, que investiga el hecho. Solicitó incluir el caso en el Programa Especial de Recompensas, creado a partir del Decreto 2052/98, que prevé estos incentivos para quienes aporten datos que ayuden a esclarecer homicidios o a ubicar a sospechosos.
¿Cómo fue el crimen y el avance de la investigación?
El hecho ocurrió el sábado 27 de septiembre de 2025 por la madrugada cuando Mendoza, junto a al menos otros siete masculinos, irrumpieron con violencia en el domicilio de Arizaga, ubicado en calle Ecuador al 1626, en el partido bonaerense de La Matanza.
Según se destaca en el expediente, los delincuentes arribaron a bordo de dos vehículos (un Chevrolet Cruze blanco y un Volkswagen Voyage gris claro), y dentro de la vivienda golpearon y ataron a la víctima para apoderarse de dinero, para luego darse a la fuga.
Producto del intenso estrés sufrido durante el asalto, Arizaga, quien había prestado servicio en la fuerza durante más de tres décadas, sufrió un paro cardíaco y murió en el lugar. Cuando los efectivos arribaron a la escena del crimen encontraron el cuerpo de la víctima con las manos atadas a la espalda.
Durante la inspección de la vivienda se secuestró un teléfono celular que no pertenecía al comisario. Ese aparato resultó clave: su peritaje permitió avanzar en la reconstrucción de los movimientos de la banda, identificar a varios sospechosos y ordenar las primeras detenciones, entre ellas la de Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, conocido como “Oreja” o “El Paragua”, arrestado a fines de julio de este año.
En la causa interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza, conducida por el fiscal Carlos Adrián Arribas.
Quien tenga información puede contactarse al 0221 429-3015, escribir a [email protected] o comunicarse con los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia y/o ante la UFI mencionada, a los teléfonos 011 2843-7042 y 011 2845-0969, correo electrónico [email protected]
En el caso ya hay cinco detenidos. La última captura sucedió a fines de julio de este año cuando se logró el arresto de Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, alias “Oreja” o “El Paragua”. Durante la pesquisa se estableció que se trataba de una banda que cometía entraderas bajo la modalidad conocida como "escruche" y operaba en el asentamiento Villa Palito, en San Justo.
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