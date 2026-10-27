La Provincia ofrece una millonaria recompensa por los acusados del crimen de un comisario retirado

Según se destaca en el expediente, los delincuentes arribaron a bordo de dos vehículos (un Chevrolet Cruze blanco y un Volkswagen Voyage gris claro), y dentro de la vivienda golpearon y ataron a la víctima para apoderarse de dinero, para luego darse a la fuga.

Producto del intenso estrés sufrido durante el asalto, Arizaga, quien había prestado servicio en la fuerza durante más de tres décadas, sufrió un paro cardíaco y murió en el lugar. Cuando los efectivos arribaron a la escena del crimen encontraron el cuerpo de la víctima con las manos atadas a la espalda.

Durante la inspección de la vivienda se secuestró un teléfono celular que no pertenecía al comisario. Ese aparato resultó clave: su peritaje permitió avanzar en la reconstrucción de los movimientos de la banda, identificar a varios sospechosos y ordenar las primeras detenciones, entre ellas la de Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, conocido como “Oreja” o “El Paragua”, arrestado a fines de julio de este año.

En la causa interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza, conducida por el fiscal Carlos Adrián Arribas.

Quien tenga información puede contactarse al 0221 429-3015, escribir a [email protected] o comunicarse con los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia y/o ante la UFI mencionada, a los teléfonos 011 2843-7042 y 011 2845-0969, correo electrónico [email protected]

En el caso ya hay cinco detenidos. La última captura sucedió a fines de julio de este año cuando se logró el arresto de Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, alias “Oreja” o “El Paragua”. Durante la pesquisa se estableció que se trataba de una banda que cometía entraderas bajo la modalidad conocida como "escruche" y operaba en el asentamiento Villa Palito, en San Justo.