Villa Lugano: cinco detenidos tras una persecución que terminó con un vuelco

Además, los investigadores constataron que el vehículo tenía una alerta por robo a mano armada desde enero de 2025.

Los elementos secuestrados

Los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, tres gorras, dos cuellos polares, un short negro, un pantalón de jean, una campera blanca y un reloj gris. También incautó un cortacandados, un cuchillo y dos pares de guantes de látex.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº58, encabezado por Carlos Bruniard, que interviene en la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de los detenidos en otros delitos.