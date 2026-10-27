Villa Lugano: cinco detenidos tras una persecución que terminó con un vuelco
Uno de los detenidos tenía una causa por homicidio y el vehículo, pedido de captura por robo a mano armada.
La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres que escapaban en un vehículo con pedido de captura por robo a mano armada. La persecución comenzó en Villa Lugano y terminó en Villa Riachuelo, donde el conductor perdió el control, chocó contra un auto estacionado y volcó.
El procedimiento se inició durante la madrugada, cuando los efectivos detectaron que el vehículo circulaba sin patente por la avenida Lisandro de la Torre y Chilavert. Al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor desobedeció las indicaciones policiales y aceleró, lo que dio inicio a la persecución.
Durante la huida, los sospechosos arrojaron distintos objetos por las ventanillas. El recorrido se extendió hasta el cruce de la avenida Roca y 27 de Febrero, donde el conductor perdió el control y embistió a un Renault Captur estacionado antes de protagonizar el vuelco.
Los cinco ocupantes fueron detenidos con la colaboración de efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires.
Los antecedentes de los detenidos
De acuerdo con la información policial, cuatro de los cinco aprehendidos tenían antecedentes. Uno de los detenidos, de 22 años, tenía una causa por homicidio iniciada en 2021. Otro, de 24, acumulaba ocho causas vinculadas con la presunta venta de drogas y robos entre 2022 y 2025, mientras que un tercer hombre, también de 22 años, contaba con una causa por lesiones de 2024.
Además, los investigadores constataron que el vehículo tenía una alerta por robo a mano armada desde enero de 2025.
Los elementos secuestrados
Los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, tres gorras, dos cuellos polares, un short negro, un pantalón de jean, una campera blanca y un reloj gris. También incautó un cortacandados, un cuchillo y dos pares de guantes de látex.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº58, encabezado por Carlos Bruniard, que interviene en la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de los detenidos en otros delitos.
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