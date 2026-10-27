1957: enterraron un auto como cápsula del tiempo y se sorprendieron al abrirlo 50 años después

Sin embargo, el escenario al retirar las protecciones resultó desalentador. La humedad y el paso del tiempo vulneraron la preparación de la bóveda, provocando una severa filtración de agua y barro que destruyó el habitáculo y cubrió la carrocería de una profunda capa de óxido. El deterioro general impidió que el motor pudiera encenderse como se planeó en un principio.

Bautizado humorísticamente como “Miss Belvedere” por los propios organizadores, el coche conservó apenas destellos de brillo en algunas de sus molduras de cromo. En contraste, la cápsula independiente que albergaba los documentos, publicaciones y monedas logró mantenerse indemne, resguardando fielmente la memoria de la sociedad de la época.

La compañía Ultra One destinó importantes recursos económicos y años de trabajo para frenar el avance de la corrosión y estabilizar la unidad. Aunque la restauración integral resultó imposible por los daños estructurales, la reliquia encontró su destino definitivo. Tras anunciarse su recepción en 2015, el vehículo fue trasladado en 2017 al Historic Auto Attractions Museum de Roscoe, ubicado en Illinois, donde hoy permanece exhibido como testimonio de un experimento fascinante que sucumbió ante la fuerza de la naturaleza.